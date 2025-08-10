Folle annuncio di mercato: “Addio Roma, vado al Milan!”

Continua a lavorare sul mercato Igli Tare. Nuovi acquisti sono arrivati di recente alla corte di Allegri, ma non è finito il calciomercato estivo del Milan.

Sia in entrata che in uscita, infatti, sono tante le situazioni ancora aperte per quanto riguarda i rossoneri. Che devono fare i conti con un forte pressing del Newcastle per Malick Thiaw: il calciatore ha aperto alla possibilità di partire, ma Allegri ha ribadito di non essere disposto a perdere un giocatore diventato centrale per il suo Milan. Ma le novità, riguardo al calciomercato, non sono finite qui.

Botto di mercato: il Milan ci prova

Al netto di quelle che potranno essere le uscite, rimane una certezza per quanto riguarda il futuro dei rossoneri. Allegri ha deciso: vuole trovare una seconda opzione per quanto riguarda l’attacco, non basta soltanto Santiago Gimenez. E, allora, in tal senso attenzione a quelle che sono le ultime novità di mercato in casa Milan.

Torna infatti clamorosamente di moda in questo calciomercato estivo il nome di Artem Dovbyk per quanto riguarda il futuro del Milan. Il calciatore della Roma era stato proposto negli scorsi giorni e Tare aveva inizialmente rifiutato la possibilità. Ma i buoni rapporti tra i due club potrebbe improvvisante riaprire la pista, anche considerando le difficoltà per arrivare a Vlahovic per quanto riguarda i rossoneri. Novità sono attese nei prossimi giorni per quello che sarebbe un clamoroso scambio di mercato in Serie A.