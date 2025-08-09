Shock Napoli! Tifosi spiazzati, Di Marzio sgancia la bomba: “Addio Conte!”

Continua il conto alla rovescia, in casa Napoli, verso l’inizio della nuova stagione. Dopo lo Scudetto conquistato la scorsa annata la squadra di Antonio Conte è chiamata a difendere il tricolore cucito sul petto, rispondendo presente anche in campo europeo. Sul campo continua la ricerca della quadra giusta, mentre negli uffici il diesse Giovanni Manna rimane attivo su più tavoli.

Il messaggio è chiaro: nonostante la spesa da quasi 90 milioni (89,1) c’è una rosa ancora da completare, per mettere nella mani del tecnico leccese una squadra in grado di essere realmente competitiva su tre fronti. Ma le novità non riguardano solo le entrate, è infatti vicinissima una cessione di lusso.

Tifosi sotto shock, Di Marzio sgancia la bomba: “Un attaccante saluta Napoli!”

Dopo l’addio di Giovanni Simeone, accasatosi nella Torino granata, anche l’avventura in maglia Napoli di Giacomo Raspadori è arrivata ai titoli di coda. L’attaccante classe 2000, protagonista decisivo del terzo e quarto scudetto partenopeo, saluta dopo 109 presenze, 18 gol e 10 assist. Ad attenderlo l’Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone.

Come riportato infatti da Gianluca Di Marzio è ormai tutto fatto per il passaggio dell’ex Sassuolo ai colchoneros. Al Napoli andranno 26 milioni di euro (compresi di bonus) a cui si aggiunge anche una percentuale di solidarietà. Mancano ancora visite mediche e firma sul contratto ma ormai l’addio di Raspadori al Napoli è cosa fatta: la Spagna lo attende.