Follia Milan! Vlahovic, annuncio clamoroso: Allegri ha detto no / Calciomercato

Proseguono i lavori in casa Milan. I rossoneri stanno preparando la prossima stagione, quella del ritorno di Allegri in panchina, con un calciomercato importante per riportare la squadra in Europa.

È arrivata da poco l’ufficialità dell’arrivo di Jashari, calciatore seguito dai rossoneri da giugno e finalmente approdato a Milanello. In chiusura anche la trattativa per il nuovo rinforzo in difesa, mentre rimane aperto il capitolo in attacco. Allegri cerca una punta da affiancare a Gimenez nel suo Milan, per poter alternare i due calciatori di gara in gara. E, in tal senso, arrivano novità di mercato importantissime.

Mercato, salta l’affare con la Juventus

Sono due al momento i nomi in cima alla lista di Tare per l’attacco dei rossoneri. Da un lato l’occasione Hojlund, in uscita dal Manchester United e in cerca di riscatto. Dall’altro quel Dusan Vlahovic che tanto piace ad Allegri ma per il quale la Juventus, almeno per il momento, non sembra decisa a fare sconti. I bianconeri, infatti, hanno fatto sapere al Milan di essere pronti ad accettare solo a una condizione.

Vlahovic al Milan dalla Juventus? Non è impossibile. Ma i bianconeri, vista l’assenza di un rimpiazzo, possono ancora permettersi di dettare le condizioni. E, allora, Comolli ha chiesto a Tare un giocatore molto apprezzato da Tudor. Nel mirino dei bianconeri, infatti, è finito Alexis Saelemaekers, tornato di recente alla base dopo l’esperienza alla Roma. Da parte di Allegri, però, è arrivato un secco no: il tecnico vorrebbe fortemente avere il serbo a Milano, ma non è disposto a sacrificare il belga. Affare in stand-by, in attesa di novità per Hojlund o degli ultimi giorni di mercato per abbassare le richieste dei bianconeri.