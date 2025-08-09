Colpaccio Juve! Comolli scatenato: “Torna a Torino!”

Dopo le grandi difficoltà della scorsa stagione, con la Champions League agguantata in extremis, la nuova Juventus di Igor Tudor corre verso un’annata in cui sarà chiamata a svestire i panni della comparsa, tornando protagonista in campionato. E mentre la squadra sul campo continua a faticare agli ordini del tecnico croato, negli uffici della Continassa il lavoro non è da meno.

Comolli, che ha disertato il mini ritiro tedesco della squadra, continua il suo lavoro in termini di mercato. Nonostante i bianconeri siano la squadra che ha speso di più in questa sessione di calciomercato (complici però i numerosi riscatti esercitati) con oltre 118 milioni di euro spesi, serve ancora qualcosa per completare la rosa a disposizione di mister Tudor.

Comolli non si ferma più e fa il colpaccio: “Lo riporta a Torino”

Arrivato David e con Vlahovic sempre più lontano da Torino, rimane da completare il reparto offensivo bianconero. Il nome in cima alla lista rimane quello di Randal Kolo Muani. Dopo il prestito della seconda metà della scorsa stagione, la Juventus ha deciso di puntare nuovamente su di lui e lavora incessantemente per riportarlo sotto la Mole.

Il focus di Commolli è sul perfezionare l’accordo con il Psg (prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a circa 30/35 milioni più bonus), che sarebbe ormai a un passo. Dal canto suo l’attaccante francese resta in attesa che la Juventus gli faccia posto con un’uscita. Eccola la variabile che al momento rallenta il tutto: serve una cessione per poter concretizzare il ritorno di Kolo Muani in bianconero. Mancano solo gli ultimi dettagli, che verosimilmente verranno sistemati una volta in cui la Juventus sarà pronta per la chiusura.