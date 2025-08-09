Calciomercato Inter – Decisione pesantissima di Marotta: “Nuovo assalto”

Lavori in corso in casa Inter. Non molla un centimetro Marotta, che in coppia con Ausilio sta lavorando per costruire la squadra del futuro. Nonostante il cambio in panchina, infatti, sono alte le aspettative dei nerazzurri.

Starà a Chivu confermare le speranze estive e centrare gli obiettivi fissati dalla dirigenza dell’Inter. Che, intanto, continua a lavorare in questa sessione estiva di calciomercato per assicurarsi nuovi colpi. E, in questo senso, arrivano news importantissime.

Marotta ha deciso, tenta un nuovo assalto

Tra i principali casi di questa sessione di mercato, in casa Inter, c’è senza alcun dubbio quello che coinvolge Ademola Lookman. Il calciatore ha scelto: vuole lasciare l’Atalanta e trasferirsi nella Milano nerazzurra, ma la prima proposta di Marotta e Ausilio non ha fatto breccia nei bergamaschi. E, allora, in attesa di poter tornare all’assetto sul nigeriano, arriva un altro assalto in questo calciomercato.

Marotta ha deciso: vuole provare a regalare a Chivu anche Giovanni Leoni. Il giovanissimo centrale di difesa era finito nel mirino dell’Inter già a inizio estate, prima di dirottare poi forze e risorse su altri profili e altri reparti. La difesa nerazzurra, però, ha bisogno di essere ringiovanita e, allora, da qui la decisione di tornare sul centrale del Parma. Non sarà facile, a maggior ragione visto l’interesse rinnovato del Liverpool, ma Ausilio e Marotta ci proveranno fino all’ultimo. Valutando se arrivare a offrire quei 40 milioni che farebbero arrivate la fumata bianca.