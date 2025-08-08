Pedullà sgancia la bomba di mercato: “Lookman all’Inter? Vi dico che…”

Continua a muoversi l’Inter sul mercato. In un’estate cruciale per ripartire, con il cambio di allenatore e la voglia di tornare a sollevare un trofeo, Marotta e Ausilio lavorano per rinforzare ulteriormente la squadra.

Alcuni giocatori sono già arrivati, per altri invece ci sarà ancora da lavorare. Non è un segreto che il calciomercato estivo dell’Inter non sia finito qui: per difensori e centrocampisti molto dipenderà da eventuali uscite, ma diverso è il discorso per quanto riguarda l’attacco. Dove Lookman rimane il nome in cima alla lista. E, allora, in tal senso attenzione agli ultimi e decisivi aggiornamenti arrivati da Alfredo Pedulla.

Lookman all’Inter, Pedullà non ha dubbi

“Nessuna notizia di Lookman. Non si è presentato a Zingonia. Non so se queste cose le ha decise di concerto con l’Atalanta oppure no, fatto sta che è sparito”. Inizia così la spiegazione di Alfredo Pedullà sula situazione legata a Lookman. Il noto esperto di calciomercato, poi, continua e spiega: “Non posso pensare alla risoluzione del contratto. Lookman non è in scadenza l’anno prossimo, ha un contratto fino al 2027 con un’opzione fino al 2028. Bisogna essere precisi, altrimenti si va in confusione. Abbiamo superato la deadline del 31 luglio, che era stata decisa da più parti”. Ma quindi, in tutto ciò, a che punto è la trattativa con l’Inter?

Lo scenario, secondo Pedullà, è abbastanza chiaro per quanto rischioso: “I procuratori a volte fanno dei danni clamorosi: tirare la corda così… prima o poi si spezza. Sta diventando una situazione pericolosa”. Eppure per Marotta e Ausilio rimane il calciatore dell’Atalanta la prima scelta per la squadra di Chivu: “Vero che resta la priorità dell’Inter, ma bisogna stare attenti, perché poi le condizioni possono anche cambiare. Fossi stata l’Inter, che sa qual è la cifra che serve per prendere Lookman, l’avrei offerta subito e lo avrei preso. Prendere tempo può diventare pericoloso”. Senza troppi giri di parole, l’Inter è avvisata: serviranno 50 milioni o poco meno per strappare Lookman dall’Atalanta. E serviranno in fretta, per evitare brutte sorprese di mercato.