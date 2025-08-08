Milan scatenato! Tare fa sognare i tifosi: “Vuole anche lui!”

Conto alla rovescia già iniziato in casa Milan: all’inizio ufficiale della stagione manca sempre meno. I rossoneri, il prossimo 17 agosto in Coppa Italia, inaugureranno la propria annata con la sfida del Meazza contro la Bari. Consegnare a Massimiliano Allegri una rosa completa è dunque la priorità della dirigenza rossonera.

Nelle ultime ore il ds Tare ha dato un’importante accelerata sul discorso entrate, con lo sbarco a Milano di Jashari che ha messo la parola fine a una delle principali telenovele del mercato estivo della nostra Serie A. Il messaggio, però, è chiaro: serve ancora uno sforzo per mettere nelle mani del tecnico livornese una squadra all’altezza dell’ambizioni del Diavolo.

Il Diavolo non si ferma più! Tifosi impazziti: “Tare vuole anche lui a Milano!”

Nonostante la stagione andrà, complice l’esclusione dalle coppe europee, da un minimo di 40 a un massimo di 44 partite, c’è la volontà in casa rossonera di affiancare un altro attaccante a Santiago Gimenez. Per questo la dirigenza milanista è tornato con forza su Rasmus Hojlund del Manchester United, nella strategia ma anche nell’atto pratico.

Il Milan cerca la quadra sulla base di un prestito, con gli emissari rossoneri e inglesi che nelle ultime ore sono in contatto in Inghilterra per capire quanti e quali margini di azione ci sono per poter concretizzare la possibile trattativa. Un lavoro ancora solo preliminare ma che arrivare a una svolta nelle prossime ore.