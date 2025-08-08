Boom Juventus! Contatti avviati: “Al posto di Douglas Luiz arriva…”

Lavori in corso in casa Juventus. Non si ferma Damien Comolli, determinato a sfruttare ogni singolo giorno di questa sessione di calciomercato per regalare a Tudor una squadra sempre più competitiva.

Molto, in tal senso, dipenderà anche dalle uscite. Una volta chiusi i primi colpi, infatti, la Juventus si è spostata sui discorsi che riguardano le uscite. Vlahovic rimane il primo nome da piazzare, ma non l’unico. Resta infatti un nodo da sciogliere il futuro di Douglas Luiz e, in tal senso, arrivano news di mercato importantissime.

Calciomercato Juve, Comolli ha scelto

Potrebbe aver trovato una nuova squadra Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è destinato a lasciare la Juventus dopo un solo anno, fatto di tanti bassi e pochi alti. Il ritorno in Premier League è un’ipotesi sempre più plausibile, con il Nottingham Forest a un passo dal chiudere l’affare. Gli intermediari sono al lavoro da giorni, ma filtra fiducia da tutte le parti in causa. E, allora, attenzione alla prossima mossa di Comolli, che ha già individuato il sostituto del brasiliano.

È un’estate calda sull’asse tra Juventus e Nottingham Forest. Accordi, del resto, erano già stati trovati per Mbangula e Weah, prima che i due giocatori facessero dietrofront. Ma con un Douglas Luiz pronto a salpare verso l’Inghilterra, potrebbe esserci un altro giocatore pronto a compiere il percorso opposto. Sulla lista di Comolli, infatti, è finito Ibrahim Sangaré, reduce da un periodo non semplice in Premier League dopo un rendimento super al PSV. Questione di adattamento, per un giocatore dalle indubbie qualità, che potrebbe rappresentare un affare a buon mercato e che si sposerebbe perfettamente con le idee di gioco di Tudor.