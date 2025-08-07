Shock Juve! Manna lo ruba a Tudor: “Colpo a un passo!”

Tornano a intrecciarsi le strade di Napoli e Juventus. Le due compagini continuano sul campo a lavorare per arrivare al meglio all’esordio stagionale (a Sassuolo il 23 agosto i campioni d’Italia, in casa con il Parma il 24 i bianconeri). Ma anche per le rispettive dirigenze il da farsi è tutt’altro che finito.

In casa Napoli il messaggio è chiaro: nonostante i numerosi colpi in entrata già ufficializzati, c’è una rosa da completare e una squadra nuova da mettere al più presto nelle mani di Antonio Conte. Il ds azzurro, Giovanni Manna, continua a viaggiare a marce altissime: tante le operazioni sul tavolo del dirigente partenopeo, pronto a regalare nuovi rinforzi al tecnico leccese.

Sgarbo Juve, Manna lo porta da Conte: “Il suo arrivo è a un passo”

E proprio nei discorsi di mercato che Juventus e Napoli si sono sedute a tavolino. È, infatti, praticamente tutto fatto per il passaggio dai bianconeri ai campioni d’Italia di Fabio Miretti. Operazione al momento rallentata solo dalla necessità dei torinesi di trovare un sostituto. Nei giorni scorsi è arrivato l’ultimo rilancio del Napoli, che ha tutta l’aria di essere quello decisivo: sul tavolo della Juventus 14 milioni più 2 di bonus.

La Juventus ora vacilla, anche perché l’operazione andrebbe a rappresentare una plusvalenza piena per i bianconeri. La proposta presentata dal Napoli è articolata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni facilissime da raggiungere. Questo rappresenta un modo diverso per diluire il pagamento, ma di fatto sarà un trasferimento definitivo fin da subito. Mancano ancora gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.