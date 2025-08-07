Moretto sgancia la bomba di mercato: “Il Milan ha chiuso!”

Non si ferma l’estate del Milan, molto attivo per quanto riguarda questa sessione di calciomercato. Dal ritorno di Allegri all’addio di Reijnders: inevitabile dover ricostruire la squadra tra nuovi acquisti e cessioni.

Un nuovo affare in entrata, del resto, è stato chiuso nelle scorse ore. Dopo un lungo tira e molla, infatti, Tare ha ottenuto la fumata bianca per l’acquisto di Jashari. Il centrocampista va così a rinforzare lo scacchiere di Allegri per la stagione ormai alle porte, ma le novità di mercato non finiscono qui. Moretto, infatti, dà un annuncio importante sul futuro del Milan.

L’annuncio di Moretto scuote il mercato del Milan

Dopo la cessione di Reijnders in Inghilterra, con l’olandese che ha raggiunto il Manchester City, non sono mancati interessamenti di altre squadre per i calciatori del Milan. Tra questi anche Malick Thiaw, che nelle scorse settimane era finito al centro anche dei desideri di altre squadre di Serie A. Dopo una nuova e irrinunciabile offerta, però, Tare ha preso la sua decisione. Ed è proprio Matteo Moretto a comunicarla.

Che Thiaw abbia diversi estimatori non è una sorpresa. Dalla proposta del Como da 25 milioni fino all’ultima offerta del Newcastle che ha messo sul tavolo addirittura 30 milioni per il difensore. E, allora, il Milan ha preso la sua decisione, come svelato da Matteo Moretto: “Thiaw è diventato un tassello importante per Allegri: il tecnico non vuole che il difensore se ne vada. Al Milan in questo momento è difficile utilizzare la parola incedibile, perché nessuno è incedibile in nessun club. Il Milan sicuramente ne fa una valutazione sicuramente superiore ai 25 milioni presentati dal Como un mese fa. Ne fa una valutazione sicuramente superiore ai 30 milioni. Mi dicono che salvo proposte fuori mercato, addirittura che superino i 40-45 milioni, Thiaw resta al Milan. Vedremo come si svilupperà il tema ma ad oggi il Milan vuole tenere Thiaw”. Porta chiusa, quindi: Thiaw non si muove.