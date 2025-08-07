Manna non si ferma! Altro colpaccio del Napoli: “Affare fatto!”

Con non poche difficoltà continua la preparazione del Napoli campione d’Italia in vista dell’esordio (in casa del Sassuolo) del prossimo 23 agosto. Le amichevoli estiva, si sa, sono spesso ingannatrici ma non ascoltare i campanelli d’allarme che mandano è quanto mai controproducente.

Per questo, al netto dei tanti colpi già arrivati a Napoli, il messaggio per la dirigenza partenopea è chiaro: c’è una rosa ancora da completare e una squadra nuova da mettere quanto prima possibile nelle mani di Antonio Conte. Per questo motivo il diesse Manna continua il suo lavoro su più tavoli, con importanti novità sul fronte entrate.

Napoli scatenato! Manna porta anche lui da Conte: “Affare fatto”

Nella giornata di Sabato, a Castel di Sangro, è atteso il Girone per la seconda amichevole internazionale tra le montagne abruzzesi per la squadra di Conte. Occasione per Di Lorenzo e compagni di rodarsi ulteriormente, mentre per la dirigenza ci sarà modo di concentrarsi sulla chiusura definitiva della trattativa per portare Miguel Guiterrez in azzurro.

Siamo davvero alle formalità: in queste ore gli azzurri hanno trovato l’accordo col Girona per il terzino mancino che sarà l’alternativa di Olivera. L’operazione, definita sulla base di 18 milioni di euro, è ormai prossima alla fumata bianca. Gutierrez ha già accettato il contratto quinquennale del Napoli da circa 2,5 milioni a stagione: attesa dunque per gli ultimi dettagli, poi inizierà l’avventura del classe 2001 all’ombra del Vesuvio.