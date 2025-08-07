Caos Roma, tifosi spiazzati! Gasp lo manda via!

Sono giorni caldi quelli che passano in casa Roma. L’esordio in Serie A contro il Bologna del prossimo 23 agosto si avvicina a grandi falcate, dal campo Gasperini sta ricevendo segnali incoraggianti (specialmente dal neo acquisto arrivato Evan Ferguson) ma il lavoro da fare rimane ancora molto.

E se sul campo la squadra deve continuare a faticare, per la dirigenza giallorossa il copione non è diverso. Negli ultimi giorni il ds Massara sta continuano il suo lavoro, continuando a operare su più tavoli sia in entra che in uscita. E proprio in questo senso potrebbero arrivare a breve delle pesanti novità.

Gasp spiazza tutti! Lo manda via: “Ecco la richiesta della Roma”

Potrebbe essere già arrivata al capolinea, dopo una sola stagione, l’avventura di Artem Dovbyk con la maglia della Roma. Non sarebbe infatti scoccata la scintilla giusta tra l’attaccante ucraino, che lo scorso anno ha collezionato 17 gol e 4 assist in tutte le competizioni, e il neo tecnico giallorosso.

Concretizzare la possibile partenza del classe ’97 non sarà comunque un’operazione facile per Massara. Dovbyk è sbarcato a Roma al termine di un’operazione che ha portato i giallorossi a pagare 30,5 milioni al Girona, firmando un contratto fino al 2029. E proprio dalla Spagna arrivano i primi interessamenti.

Il Villareal ha infatti messo gli occhi sul Pichichi (ovvero il miglior marcatore) della Liga 23/24 e ha avanzato un’offerta verbale alla Roma per un possibile prestito. Matteo Moretto, sul canale youtube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulla situazione, sottolineando come la Roma chieda almeno 40 milioni di euro. Una cifra troppo alta, che il club spagnolo non è intenzionato a raggiungere.