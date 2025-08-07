Calciomercato Inter | Marotta ha deciso: può rubarlo alla Juve!

Lavori in corso a viale della Liberazione. Mentre l’Inter si prepara alla prossima stagione, Marotta e Ausilio continuano a lavorare per consegnare a Chivu una squadra sempre più competitiva.

Nonostante il cambio di allenatore, infatti, l’Inter non ha alcuna voglia di ripartire da zero. I nerazzurri vogliono rimanere competitivi e lottare per il titolo anche con Chivu in panchina, come dimostra del resto anche la scelta di non smantellare la rosa dell’ex Inzaghi. Tutt’altro: Marotta e Ausilio stanno lavorando per rinforzare la squadra e, in tal senso, arrivano novità di mercato importantissime.

L’Inter ha scelto: può essere lui il nuovo colpo di mercato

Diversi i nomi sulla lista di mercato del club nerazzurro, alle prese però da giorni con la telenovela Lookman. La prima offerta dell’Inter è stata rifiutata dall’Atalanta, che ha scelto di andare al muro contro muro con il nigeriano. Dal canto suo il giocatore ha scelto: vuole raggiungere i nerazzurri a tutti i costi come dimostra anche l’assenza da Zingonia. Marotta e Ausilio proveranno allora un ultimo affondo ma, in caso di fumata nera, vireranno su un altro nome. E attenzione: potrebbe essere un clamoroso sgarbo di mercato alla Juventus.

Tra i nomi sulla lista di Marotta, infatti, c’è anche quello di un giocatore da tempo seguito dalla Juventus. Si tratta di Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United e in cerca di una nuova sistemazione. Per portarlo via dall’Inghilterra potrebbe bastare anche una cifra inferiore ai 30 milioni, con cui l’Inter si assicurerebbe un talento anche più giovane di Lookman. Saranno ore decisive in tal senso.