Roma scatenata! Massara non si ferma: “C’è l’offerta”

Continua a prendere forma la nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. Sul campo i giallorossi continuano a mostrare i passi in avanti fatti dall’arrivo dell’ex tecnico della Roma (5 vittorie nelle 5 amichevoli disputate in questo precampionato), negli uffici il diesse Massara continua a muoversi con determinazione.

Non solo nomi altisonanti, il nuovo direttore sportivo continua a vagliare profili giovani e di prospettiva, da far crescere sotto la guida esperta di Gasperini, autentico fuoriclasse in questo fondamentale.

Colpo Roma, Massara non si ferma più: “Presentata una nuova offerta”

Jan Ziolkowski, difensore polacco classe 2005 in forza al Legia Varsavia, si avvicina a grandi passi alla Roma. Nelle ultime ore il diesse Massara ha infatti aumentato l’offerta presentata al club polacco, arrivando a 6 milioni. La concorrenza (su tutte Lione e Udinese) c’è e per questo in casa giallorossa c’è forte la voglia di arrivare a una svolta quanto prima.

Nelle prossime ore è attesa la risposta del Legia Varsavia all’offerta che a Trigoria è considerata più che congrua in quanto l’operazione garantirebbe ai polacchi una plusvalenza piena. Nel frattempo l’agente del giocatore è sbarcato nella Capitale per la parte finale della trattativa, dopo aver dato il proprio ok a un quinquennale che legherebbe Ziolkowski alla Roma fino al 2030. Sono ore caldissime in casa Roma: Gasp potrebbe abbracciare a breve il suo nuovo difensore.