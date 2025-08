Tifosi impazziti: Conte e il Napoli scippano l’Inter! | Calciomercato

Si avvicina l’inizio di una nuova stagione in Serie A. Prima, però, ci sarà da vivere ancora un mese di calciomercato destinato a regalare ancora colpi e sorprese. Lo sa bene l’Inter, impegnato nella prima estate senza Simone Inzaghi alla guida.

Acquisti non sono finora mancati, anzi. Chivu può costruire la squadra modellandola secondo le proprie necessità, potendo anche contare sulla conferma di praticamente tutti i big della rosa dell’Inter. Qualcosa da fare in entrata, però, ancora c’è. E, in tutto ciò, Marotta deve fare i conti anche con le ultime clamorose voci che parlano di un colpo basso in arrivo da Antonio Conte e dal Napoli.

Marotta, che sgarbo: Conte prova lo sgambetto all’Inter

Rivali sul campo, Inter e Napoli, lo sono ormai da qualche anno. E ora rischiano di diventarlo anche per quanto riguarda il calciomercato. Al centro della disputa un calciatore che piace a entrambe le squadre e su cui Marotta e Ausilio si erano già mossi in modo convinto negli scorsi giorni. Dopo un inciampo di percorso, però, potrebbe spuntarla Conte all’ultima curva.

Non solo l’Inter: tante le squadre che hanno messo nel mirino Ademola Lookman. Tra queste c’è anche il Napoli di Antonio Conte, alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche a maggior ragione se dovessero partire Raspadori e addirittura Politano. E, allora, attenzione: Marotta sa benissimo che per assicurarsi il nigeriano dovrà presentare all’Atalanta un’offerta da almeno 50 milioni che, però, al momento i nerazzurri non potrebbero presentare anche volendo. E qui, vista l’ampia disponibilità economica di De Laurentiis tra mercato e Scudetto, potrebbe inserirsi il Napoli. Nulla è ancora scritto, ma la certezza è una sola: quella tra nerazzurri e partenopei sarà una sfida che andrà avanti tra calciomercato e campo per tutta la stagione.