Clamoroso Juve, colpo spaziale: l’annuncio che infiamma il mercato!

Poco meno di un mese di questo calciomercato estivo ancora da vivere, con la Juventus sempre molto attiva per regalare a Tudor una rosa competitiva e sfoltita di quei rami secchi destinati a salutare i bianconeri.

Uno su tutti Dusan Vlahovic: il serbo è da tempo fuori dai piani della Juventus, ma con un destino ancora tutto da scoprire. Abbastanza rumoroso in tal senso il “No, grazie” che si sono sentiti rispondere gli agenti del giocatore dopo averlo proposto al Manchester United. In attesa di definire i discorsi relativi alla sua uscita e a quella di altre pedine, però, Comolli continua a muoversi su altre trattative in entrata. E, tra queste, spunta una clamorosa suggestione di mercato, con tanto di annuncio al seguito.

Colpaccio Juventus, tifosi impazziti

Gli strade del calciomercato sono infinite. Lo sanno bene bene nella Torino bianconera, dove negli anni sono arrivati campioni incredibili e nomi totalmente inaspettati, come per esempio quello di Cristiano Ronaldo qualche anno fa. Per questo le ultime voci che stanno coinvolgendo la Juventus sono tutt’altro che semplici bufale di questo mercato estivo. A maggior ragione se, a caldeggiarle, è direttamente un tesserato bianconero con un annuncio diretto.

Il riferimento, questa volta, non va a un dirigente della Juventus, ma a un calciatore della rosa di Tudor. In una recente intervista alla Gazzetta, infatti, Bremer ha dato il via a una pazza idea di mercato: “Se consiglierei a Neymar una ‘last dance’ alla Juventus? Certo. Sarebbe bello avere uno come Ney qui alla Juve”. Parole che, nel giro di poche ore, hanno fatto il giro del mondo. ma è davvero possibile immaginare Neymar alla Juve? La risposta è sì, ma a determinate condizioni. Il Mondiale è alle porte, l’esperienza del brasiliano al Santos non sta vivendo di grandi gioie e il calciatore vuole rilanciarsi prima della prossima estate. Per questo, anche contando su un appoggio da parte della società e degli sponsor che gravitano attorno a Neymar: un ultimo ballo in Europa, con una maglia prestigiosa come quella della Juve, farebbe le fortune di tutti. Anche per i bianconeri, che non dovrebbero sostenere costi simili a quelli dell’affare Ronaldo. I tifosi, insomma, hanno tutti gli ingredienti per sognare.