Boom Milan, Romano sgancia la bomba: “È fatta!”

Conto alla rovescia iniziato in casa Milan: all’inizio ufficiale della stagione manca infatti sempre meno. I rossoneri, il prossimo 17 agosto in Coppa Italia, inaugureranno la propria annata con la sfida del Meazza contro la Bari. Consegnare a Massimiliano Allegri una rosa completa è dunque la priorità della dirigenza rossonera. È

A Milanello sono già sbarcati: Modric, Estupinian e Ricci; cui si aggiunge anche Pietro Terracciano, arrivato per sostituire Sportiello nel ruolo di secondo portiere. Il da farsi però è ancora tanto per il ds Tare, in continuo lavoro per puntellare al meglio la squadra. E proprio in questo senso arrivano novità pesantissime.

Milan, si sblocca l’affare! Tare scatenato: “Colpo a un passo”

Svolta decisiva per l’affare Ardon Jashari. Nelle ultime ore, dopo lo stallo dei giorni scorsi, Milan e Brugge hanno intensificato nuovamente i contatti, trovando finalmente la quadra definitiva. A fare il punto, direttamente Fabrizio Romano. “CI SIAMO! Il Milan ha trovato l’accordo per ingaggiare Ardon Jashari dal Club Brugge, tutto fatto. Dopo lunghe trattative, affare in atto tra Milan e Brugge per il centrocampista obiettivo prioritario.

“Il Brugge ha ora accettato un’offerta da 39 milioni di euro autorizzando Ardon a viaggiare per le visite mediche. Jashari voleva unirsi solo al Milan nonostante le proposte della Premier League e della Bundesliga nelle ultime settimane. LA SAGA È FINITA”. Ecco dunque la tanto attesa fumata bianca: Allegri avrà finalmente il suo nuovo centrocampista.