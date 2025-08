Roma, è fatta! Bomba di mercato: “Ecco il nuovo acquisto”

Settimane caldissime in casa Roma, con Massara impegnato a portare a termine nuovi colpi di mercato per consegnare al neo tecnico Gian Piero Gasperini una squadra all’altezza delle aspettative e delle promesse arrivate al momento della firma.

Entrate, ma anche uscite, come le due ufficializzate nelle ultime ore dalla Roma, pronta a far posto a nuovi giocatori più funzionali alle idee di Gasperini. E proprio in questo senso, in questa rovente estate di calciomercato, arrivano news clamorose sul nuovo colpo firmato Massara.

Colpaccio Roma: lo regalano a Gasperini

In attesa di definire quello che sarà il futuro di diversi giocatori, Dovbyk su tutti, e al netto delle voci che stanno coinvolgendo Paulo Dybala, in casa Roma sono già diversi i colpi firmati Massara. Da Vasquez a Ghilardi passando per Wesley, Al Aynaoui e Ferguson: l’estate giallorossa è già ricca di volti nuovi per costruire una squadra all’altezza delle aspettative di Gasperini. Un altro colpo, però, è dietro l’angolo ed è un vero e proprio affare di mercato.

Si avvicinano infatti a grandi passi la Roma e Claudio Echeverri. Dipendesse dal giocatore, raggiungerebbe già oggi il ritiro giallorosso in Inghilterra, anche grazie alla mediazione di Dybala e Soulé, che si sono mossi in prima persona per convincere il connazionale. Missione riuscita, con l’argentino che non vedere l’ora di sbarcare alla corte di Gasperini. Prima, però, per Massara ci sarà da convincere il City e Guardiola, che non vorrebbe accettare il prestito con diritto di riscatto, neanche se fissato a 30 milioni. Il tecnico non vuole infatti perdere il controllo del giocatore e, per la fumata bianca, sarà quindi necessario inserire anche un controriscatto a favore degli inglesi. Un dettaglio che dovrebbe essere risolto nelle prossime ore, per mettere a segno un altro colpaccio in questo calciomercato estivo.