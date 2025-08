Juventus, colpaccio di mercato: “Ecco chi vogliono comprare!”

Continua a muoversi sul mercato la Juventus, ben determinata a regalare a Igor Tudor una squadra che possa tornare finalmente a competere per i massimi traguardi in Serie A e non solo.

In questa direzione vanno tutti gli sforzi del direttore generale Damien Comolli, che intanto ha messo a referto la cessione di Weah al Marsiglia. Proprio il trasferimento del francese alla corte di De Zerbi, allora, potrebbe sbloccare le mosse in entrata della Juventus. E, in questo senso, c’è da prestare la massima attenzione alle news che stanno infiammando il calciomercato bianconero.

La Juventus ha scelto: ecco il rinforzo per Tudor

Diversi infatti i nomi finiti nel mirino della Juventus per questo mercato estivo, anche se ancora molto dipenderà inevitabilmente da quelle che saranno le possibili cessioni. Tra i casi spinosi da risolvere quello legato a Dusan Vlahovic, ma non solo. La cessione di Weah, però, può sbloccare qualcosa in entrata. Comolli, infatti, ha messo nel mirino un campione del mondo per sostituire il francese.

Occhi puntati infatti su Nahuel Molina, esterno a tutta fascia dell’Atletico Madrid e dell’Argentina campione del mondo a Qatar 2022. Per il classe 1998 si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo la prima esperienza con la maglia dell’Udinese. Con l’arrivo di Pubilll tra i Colchoneros l’argentino rischiererebbe di perdere il posto nell’anno del nuovo mondiale: per questo un trasferimento alla Juventus è a oggi tutt’altro che impossibile. L’Atletico Madrid ha aperto alla possibilità, a patto di ricevere una cifra intorno ai 25 milioni. Tudor, dal canto suo, ha dato via libera alla trattativa e Comolli è pronto ad avviare i contatti.