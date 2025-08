Caos Milan, Tare non ci sta: “Pronta una nuova offerta!”

Continua il conto alla rovescia in casa Milan: la nuova stagione è ormai alle porte. I rosso neri di Massimiliano Allegri infatti faranno il loro esordio ufficiale il prossimo 17 agosto in Coppa Italia, nella sfida del Meazza contro la Bari. Accelerare sul mercato dunque è prioritario per la dirigenza rossonera, chiamata a puntellare al meglio la rosa da mettere a disposizione del tecnico livornese.

Facile a dirsi, meno a farsi: lo stallo sulla trattativa Jashari ha rallentato il ruolino di marcia del Diavolo, chiamato ora a dare una svolta. Negli ultimi giorni vi avevamo raccontato come sul taccuino di Igli Tare, per arricchire il reparto difensivo, fosse finito il nome di Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 dello Young Boys.

Tare non ci sta, lo vuole a tutti i costi: “Pronta una nuova offerta” per portarlo a Milano”

Negli ultimi giorni il Milan aveva rotto gli indugi, presentando un’offerta ufficiale al club svizzero da 7 milioni di euro. Troppo poco per lo Young Boys, che ha rispedito al mittente la proposta rossonera, chiamata ora ad aumentare la cifra per far sbarcare a Milano Arhekame, con il quale l’accordo sarebbe già stato trovato.

Tare non ci sta e vuole portarlo a tutti i costi alla corte di Massimiliano Allegri, il suo profilo infatti convince Il suo nome convince per qualità atletiche, duttilità e prospettiva di crescita. Proprio per questo i rossoneri, come riportato da Fabrizio Romano, si stanno preparando a incrementare la proprio offerta, con la quadra potrebbe trovarsi intorno ai 10 milioni di euro. Sono ore caldissime in casa Milan! Il Diavolo vuole fare sul serio.