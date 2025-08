Addio Inter! Chivu perde pezzi: “Affare chiuso!”

Inter in cerca d’autore. Dopo il tragico epilogo sportivo della scorsa stagione, chiusa con una campagna al Mondiale per Club tutt’altro che memorabile, i neroazzurri sono pronti a ripartire. Il primo test tutto in famiglia ha mandato segnali incoraggianti specialmente dai nuovi, con Chivu ancora a caccia della quadra giusta in vista della nuova annata ormai alle porte.

Nonostante dal mercato siano già arrivate svariate pedine, in via della Liberazione è chiaro come le operazioni in entrata siano tutt’altro che concluse. Ma mentre la situazione legata al possibile approdo di Lookman è in una fase di stallo ormai da diversi gionri, arrivano importanti novità sul fronte uscite.

Inter, un attaccante dice addio a Chivu: “Affare fatto!”

Sta per separarsi la strada dei fratelli Pio e Sebastiano Esposito. Mentre il primo è destinato a rimanere alla corte di mister Chivu, il secondo è pronto a salutare l’Inter. Ci siamo infatti per il suo trasferimento al Cagliari, una trattativa iniziata diversi giorni fa e arrivata ormai al traguardo finale.

La fumata bianca quindi è a un passo. L’operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra totale di 6 milioni di euro cui si aggiunge anche una percentuale da corrispondere all’Inter sulla futura rivendita. Mancano ormai solo gli annunci da parte della squadre: Esposito sarà un nuovo giocatore del Cagliari di Pisacane.