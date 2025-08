Milan scatenato, Tare fa sul serio: “C’è l’offerta!”

Continua a prendere forma il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Sono infatti tanti gli spunti positivi che le ultime amichevoli stanno consegnando al tecnico livornese, chiamato a riportare il Diavolo in Europa dopo l’annus horribilis appena concluso. Il lavoro da fare a Milanello, al netto dei buoni segnali, è ancora tanto. Sia in campo che negli uffici.

Anche Igli Tare è infatti chiamato a dare una svolta sul mercato: Modric, Ricci ed Estupinian (cui si aggiunge anche Pietro Terracciano) sono un ottimo inizio in entrata, ma il da farsi non è concluso. E proprio in entrata arrivano pesanti novità: il diesse albanese è infatti pronto a chiudere un altro colpo.

Bomba Milan, Tare è scatenato: “Presentata offerta per il terzino”

Fatto il terzino sinistro (Estupinian) non sono finite le mosse in difesa dei rossoneri. Igli Tare è scatenato ed è pronto a chiudere un colpo eccezionale in prospettiva. Come riportato da Matteo Moretto infatti: “Il Milan ha presentato un’offerta ufficiale per Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 dello Young Boys“.

Con la trattativa Jashari ancora in una fase di stallo, a Casa Milan non c’è alcuna intenzione di impantanarsi anche su altre trattative. Di circa 7 milioni di euro l’offerta presentata al club svizzero, con il calciatore che ha già detto di sì al Milan. Attesa dunque per la risposta della Young Boys, con aggiornamenti attesi nelle prossime. La fumata bianca però sembra davvero a un passo.