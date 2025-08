Mercato Roma, un attaccante dice addio: “Tutto fatto!”

Prosegue al meglio il precampionato della Roma: 5 su 5 per la squadra di Gasperini che corre verso l’inizio della nuova stagione con le migliori premesse. Giallorossi dunque al lavoro sul campo per assimilare al meglio i dettami tattici dell’ex tecnico dell’Atalanta, ma anche negli uffici il lavoro da fare non è da meno.

Tra operazioni in entrata ancora da chiudere e uscite da definire, agosto sarà un mese cruciale per il ds Ricky Massara. Proprio sul fronte uscite arrivano importanti novità: un attaccante è infatti prossimo all’addio.

Roma: sarà addio! Un attaccante saluta: “Tutto fatto”

Sarà lontano da Roma e dalla Roma il futuro di Ola Solbakken. L’attaccante norvegese, dopo le ultime stagioni in prestito, è infatti pronto a salutare la Capitale a titolo definitivo. È infatti tutto fatto per il suo passaggio al Nordsjaelland, squadra militante nella prima serie danese. Nelle casse giallorosse un milione di euro, con il sipario che calerà definitivamente sulla sua avventura a Roma dopo appena 15 presenze e 1 gol.

Con l’arrivo di Ferguson e la permanenza di Dovbyk, l’addio di Solbakken era facilmente preventivabile (visto anche il suo recente passato nella Capitale), ora però l’affare è ormai cosa concreta, manca infatti solo l’annuncio. Tutto pronto dunque per una nuova esperienza, con l’attaccante norvegese alla ricerca del personale riscatto dopo annate difficili contrassegnate dalla mancanza assoluta di continuità.