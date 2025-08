Juventus da urlo sul mercato: Comolli può chiudere un colpo clamoroso

Continua a lavorare sul mercato la Juventus. Tanti i nomi sul tavolo di Comolli, determinato a costruire la miglior squadra possibile per Tudor, in attesa di definire anche diverse situazione per quanto riguarda le uscite.

Rimane infatti ancora tutto da scrivere per esempio il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo è partito con la squadra per il ritiro in Germania e ha anche trovato il gol in amichevole, ma nonostante questo rimane in uscita in questa sessione di calciomercato per evitare l’addio a parametro zero tra un anno. In tutto ciò, però, ci sono news anche per quanto riguarda le entrate.

Si accede il calciomercato: colpo Juve per Tudor

Dopo Jonathan David e dopo Joao Mario, oltre ai riscatti già preventivati e alla conferma di Francisco Conceicao, la Juventus non si accontenta e continua a guardare avanti per rinforzare ulteriormente la rosa di Tudor. È al lavoro senza sosta in questo senso il direttore generali Damien Comolli che, secondo quelli che sono i piani, si prepara a chiudere un colpo importantissimo in questo mercato estivo.

Urgono infatti rinforzi per quanto riguarda il centrocampo in casa Juventus. E, in tal senso, il prescelto è da tempo quel Morten Hjulmand che qualche anno fa era scivolato incredibilmente via dalle mani dei bianconeri. Dopo l’esperienza allo Sporting, però, il danese sembra ora pronto al ritorno in Serie A. La decisione è arrivata da tempo: vuole a tutti i costi la Juve e lo ha fatto sapere anche al club portoghese. Forte della volontà del giocatore, allora, Comolli si prepara a sferrare l’assalto: senza pagare ovviamente i 60 milioni previsti dalla clausola, ma arrivando a offrire quei 40 milioni che potranno regalare a Tudor un nuovo centrocampista.