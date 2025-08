Calciomercato Napoli, tifosi sconvolti: “Addio a un passo”

Cantiere ancora aperto in casa Napoli dopo lo scudetto conquistato a maggio. Il secondo titolo in tre anni e la decisione di Antonio Conte di rimanere alla guida dei partenopei hanno rilanciato le ambizioni del club, molto attivo in questo calciomercato.

Tanti, infatti, i colpi già chiusi da Aurelio De Laurentiis, che proprio per trattenere Antonio Conte sotto il Vesuvio aveva promesso al tecnico una sessione di mercato all’altezza delle migliori squadre europee. Parola finora mantenuta dal presidente del Napoli, capace di portare in città anche un giocatore come de Bruyne. Per un calciomercato in entrata stellare, però, c’è da fare i conti anche con le possibili uscite. E, in tal senso, arrivano news che spaventano moltissimo i tifosi.

Mercato Napoli, che batosta: rischio addio a sorpresa

Lo scudetto vinto ha attirato l’attenzione di diverse squadre sui gioielli del Napoli. Qualcuno andrà via nell’ottica di un ricambio necessario per alzare il livello della formazione di Antonio Conte, ma potrebbero non mancare addii a sorpresa. Si vocifera per esempio da giorni dell’interessamento dell’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori, con Diego Simeone che sarebbe pronto a tutto per prendere il jolly dei partenopei. Ma non è questo il possibile addio che sta spaventando i tifosi nelle ultime ore.

Dopo l’assalto, respinto, del gennaio di un anno e mezzo fa è infatti tornata alla carica l’Arabia Saudita per uno dei big del Napoli. Durante la sessione invernale di calciomercato del 2024, infatti, l’Al-Shabab aveva offerto a De Laurentiis 12 milioni per il cartellino di Matteo Politano, proponendo al calciatore un triennale da 7 milioni a stagione. L’offerta all’epoca fu rispedita al mittente, anche vista la nota volontà dell’esterno di legarsi a vita al club partenopeo. Da parte di Manna, però, per ora non ci sono stati cenni concreti sul possibile rinnovo al netto dei contatti interlocutori degli ultimi mesi. E, per questo, dall’Arabia Saudita secondo radiomercato sarebbe arrivato nelle ultime ore un nuovo sondaggio per l’esterno che, a questo punto, è chiamato a scegliere. Il rischio di un addio a sorpresa è tutt’altro che da escludere.