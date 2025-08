Mercato, shock Inter! Salta Lookman? Marotta ha deciso: pronti 50 milioni

Continua a regnare l’incertezza in casa Inter a circa venti giorni dall’inizio del campionato. Tanti, infatti, i dubbi a via della Liberazione per quanto riguarda le prossime mosse di questo calciomercato estivo.

Aspetta rinforzi Chivu, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Inzaghi. Ed è proprio per aiutare il nuovo allenatore che Marotta e Ausilio sono costretti ad accelerare in ottica mercato, dopo il secco no dell’Atalanta all’offerta per il trasferimento di Lookman. E, in questo senso, sono arrivate negli ultimi minuti importanti news.

Inter, non solo Lookman: “Marotta ha chiamato gli agenti”

A fare chiarezza sulle dinamiche che stanno muovendo il calciomercato dell’Inter è Matteo Moretto, che spiega quanto accaduto con la trattativa Lookman dopo il rifiuto dell’offerta nerazzurra: “L’Atalanta non ha fatto un prezzo, la valutazione però è superiore all’offerta fatta dall’Inter e non di poco. Ora è da vedere se l’Inter deciderà di fare un ulteriore sforzo per avvicinarsi alle richieste del club bergamasco”. Stando alle ultime indiscrezioni, però, Marotta non avrebbe alcuna intenzione al momento di alzare l’offerta per il nigeriano, preferendo spostarsi su altri profili. E, in tal senso, le news che arrivano sono importantissime.

È ancora Matteo Moretto a svelare l’ultima incredibile mossa nerazzurra: “La novità delle ultime ore è che l’Inter ha avuto contatti con gli agenti di Nkunku, è uno di quelli che piacciono di più: sta iniziando a lavorarci concretamente e vedremo l’evoluzione”. Ma qual è la situazione? Marotta apprezza molto il calciatore del Chelsea, da qui il contato diretto con i procuratori. Per portarlo via da Londra potrebbero servire almeno 50 milioni, più di quanto offerto per Lookman. Ma, soprattutto, pesa l’ingaggio del calciatore ex Lipsia, vicino ai 6,5 milioni netti a stagione. Una trattativa non semplice, insomma. Ma un assist potrebbe arrivare proprio dallo stesso Nkunku, determinato a giocare anche in ottica Mondiale: i contatti sono stati avviati, la trattativa resta da seguire con la massima attenzione.