Mercato Roma, decisione pesantissima di Gasp: lo manda via!

Procede a gonfie vele il precampionato della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. Il tecnico ex Atalanta continua il suo lavoro per far attecchire quanto prima possibili i propri dettami di gioco all’interno della squadra. Non sono mancate, nel frattempo, delle frecciate verso la società, chiamata ad accelerare sul mercato nonostante a Trigoria siano già arrivati 5 volti nuovi.

Per il ds Massara abbonda il lavoro da fare anche sul fronte uscite: sono infatti tanti i profili cui trovare nuova sistemazione. E proprio in questo senso arrivano importanti novità, con un difensore destinato a lasciare la Capitale.

Roma, un difensore fuori dai piani di Gasp. Il tecnico ha deciso: lo manda via!

Sarà, ancora una volta, lontano da Roma e dalla Roma il futuro di Marash Kumbulla. Il difensore albanese classe 2000, in scadenza con i giallorossi il 30 giugno 2027, non rientra infatti nei piani di Gasperini per la nuova stagione; con il tecnico che quindi non si opporrà a una possibile partenza. Kumbulla, dal canto suo, dopo un’ottima stagione in prestito all’Espanyol, nella quale ha collezionato 36 presenze e 3 gol in tutte le competizioni, è pronto per ripartite.

Alcuni club stranieri avrebbero già sondato il terreno, avvicinando il difensore albanese per capire i margini di azione. Per ora ancora nulla di concreto, ma nelle prossime ore non sono da escludere aggiornamenti per definire al meglio la situazione e il futuro di Kumbulla.