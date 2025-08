Mercato Napoli, un attaccante ai saluti! Di Marzio: “C’è l’accordo!”

Mentre a Castel di Sangro il Napoli campione d’Italia continua sul campo la sua preparazione in vista di una stagione in cui sarà chiamata a difendere il tricolore cucito sul petto, negli uffici il ds Manna prosegue il suo lavoro di mercato tra entrate e uscite.

Il club partenopeo è senza dubbio, insieme con il Como, tra le più attive delle squadre di Serie A. Chiara la volontà del patron De Laurentiis di consegnare nella mani di Conte una rosa ancor più competitiva, in grado di affrontare al meglio le tre competizioni. Tanti i nomi vagliati in entrata, ma anche in uscita le novità non mancano, con il tecnico leccese che potrebbe salutare uno degli attaccanti protagonisti del quarto scudetto.

Napoli, un attaccante con le valige in mano. Di Marzio assicura: “Accordo trovato!”

Dopo: 3 anni, 103 presenze, 14 gol e 2 scudetti, Giovanni Simeone sarebbe pronto a lasciare Napoli direzione Torino. Ad assicuralo direttamente Gianluca Di Marzio che ha dato pesanti aggiornamenti in merito alla situazione. “Proseguono i contatti tra il Torino e il Napoli per Giovanni Simeone per trovare un’intesa sugli 8 milioni di euro“.

Ma c’è di più: stando infatti alle ultime notizie il club di Urbano Cairo ha già raggiunto un accordo di massima con l’attaccante argentino. Simeone è infatti pronto a sposare il progetto granata mettendosi al servizio di Marco Baroni per andare a Formare con Duvan Zapata uno dei reparti offensivi più interessanti del nostro campionato. Aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore per capire se il Napoli e Torino troveranno la quadra per permettere al Cholito di sbarcare nella Torino granata.