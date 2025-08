Bomba Milan, Di Marzio: “Tare ha scelto la punta: pronta l’offerta!”

Continua a muoversi, anche se lentamente, il calciomercato estivo in casa Milan. Dopo i primi colpi di giugno Allegri si aspetta nuovi rinforzi: Tare è avvisato e, in questo senso, sta già lavorando per accontentare il tecnico.

Dal terzino destro all’attaccante, sono tanti i temi aperti in casa Milan. Senza dimenticare il discorso collegato a Jashari: il centrocampista parlerà col Brugge per ribadire la volontà di raggiungere Allegri, il club belga chiede però un nuovo rilancio che i rossoneri non sembrano affatto disposti a concedere. La palla passerà allora a Tare che, intanto, si muove anche per quanto riguarda l’attacco: occhio alle clamorose news.

Milan, ecco l’attaccante: Di Marzio conferma la scelta

Cercasi attaccante da affiancare a Gimenez. È questo l’imperativo in casa Milan, con i rossoneri chiamati a trovare un nove a cui affidare le chiavi dell’attacco per la prossima stagione. I nomi, in questo senso, non mancano affatto. A partire da quel Vlahovic che tanto piace ad Allegri ma che sembra al momento difficile da raggiungere, fino ad arrivare a Hojlund, che potrebbe tornare in Serie A dopo un’esperienza a Manchester, sponda United, che non sta andando come il danese si sarebbe augurato. Il nome in cima alla lista di Tare, però, stando alle ultime news sembrerebbe essere un altro. Ed è un nome clamoroso.

La conferma arriva direttamente da Gianluca Di Marzio: il Milan fa sul serio per l’attacco e sogna un colpaccio dalla Premier League. In cima alla lista del ds Igli Tare, infatti, è finito Darwin Nunez, cercato già da diversi club in questa prima metà di estate. Dal Napoli, che poi ha virato su Lucca, fino all’Al Hilal di Simone Inzaghi che ancora oggi sembra determinato ad andare fino in fondo. Occhio però alla squadra rossonera, ben determinata a regalare ad Allegri un colpo di primissimo livello. L’identikit dell’uruguaiano classe ’99 è perfetto in questo senso: una macchina da gol al Benfica, qualche difficoltà in più al Liverpool ma numeri comunque di primissima fascia. Un’offerta potrebbe arrivare a breve ma occhio alla richiesta: i Reds difficilmente lo lasceranno partire per meno di 60 milioni, Tare è avvisato.