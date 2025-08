Si sblocca il colpo Leoni, lo pagano 35 milioni

Risvolti importanti per quello che sembra essere il futuro di Giovanni Leoni, giovanissimo difensore italiano di proprietà del Parma e pronto per una nuova e grande sfida.

Il giovane calciatore classe 2006 è corteggiato da tante società in Italia e all’estero, per questo motivo che ora arrivano delle conferme che riguardano il futuro del calciatore che a 18 anni può già andare a fare un salto in avanti. Perché adesso aumenta il pressing nei confronti del Parma per Leoni che piace tanto a diverse società che sono pronte a puntare su di lui. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro che può cambiare tutto per la sua carriera.

Dopo aver dimostrato di essere un giocatore importante in Italia con le sue prime presenze in Serie A dove si è imposto da grande talento, ora in molti vogliono provare a puntare su Giovanni Leoni che però ha una valutazione alta da parte del Parma che ha rifiutato offerte fino a 35 milioni di euro e vuole lasciarlo andare per almeno 40 milioni in questa sessione di mercato estiva. Ora però si entra nel vivo degli affari che possono riguardare proprio il futuro del giocatore che può approdare in una nuova squadra con del pressing dalla sua parte.

Calciomercato: prendono Leoni, si chiude a 35 milioni

Un ruolo chiave lo ricopre proprio Giovanni Leoni, perché il calciatore del Parma può lasciare il club crociato e approdare in una nuova squadra in Serie A, ma c’è tanto interesse nei suoi confronti anche all’estero.

Dalla Premier League sono arrivate offerte da 35 milioni di euro per Giovanni Leoni ma il Parma ha declinato perché per vendere il giocatore all’estero a club ricchi chiede di più. Lo stesso farà in Italia e ha già avvisato l’Inter che ci ha provato nelle scorse settimane, ma adesso secondo il Corriere dello Sport qualcosa può cambiare.

Perché con lo stesso giovane calciatore che può spingere per andare via può arrivare anche un via libera alla cessione di Leoni per 35 milioni e l’Inter ci proverà. Prima però i nerazzurro dovranno mettere in piedi un tesoretto tra tutte le cessioni e il club continua a lavorare per strappare i migliori accordi per poi andare di nuovo ad investire nel modo giusto.