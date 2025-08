Accordo per Vlahovic, la Juve accetta 15 milioni

Possibile svolta di calciomercato in casa Juventus con il futuro di Dusan Vlahovic pronto a cambiare definitivamente. Perché adesso il bomber serbo può andare via davvero.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che arrivano e riguardano quello che può accadere proprio nelle prossime ore perché adesso si parla di quella che sembra essere la scelta da parte della Juventus che ha dettato una linea per gestire il futuro di Vlahovic. L’attaccante serbo è in scadenza di contratto nel 2026 e si spera di riuscire a raggiungere un accordo per il suo trasferimento entro questa sessione di mercato estiva.

La Juventus vuole fare cassa vendendo Vlahovic, ma non è detto che si riesca a trovare un accordo per lasciarlo andare. Proprio nelle ultime ore, il direttore generale bianconero Damien Cobolli, si è esposto in maniera decisa e seria sulla questione confermando che l’attaccante partirà soltanto per il giusto prezzo.

La Juve valuta Vlahovic circa 25 milioni di euro, una valutazione importante per un giocatore che tra pochi mesi può partire a zero. Ma il club bianconero è disposto a trattare per venderlo anche ad una cifra più bassa e spera di incassare almeno 20 milioni per l’addio di un giocatore su cui è stato investito davvero tanto in questi anni tra cartellino e ingaggio.

Calciomercato Juve: accordo per la cessione di Vlahovic

La verità però è che Vlahovic può lasciare la Juventus anche per qualcosa in meno rispetto a ciò che pensano i bianconeri. In questo momento solo il Milan si è realmente interessato al bomber classe 2000 e per questo motivo che adesso si cerca di capire come possano andare le cose da qui al termine della sessione del mercato estivo.

Nonostante la sfuriata di Comolli, la Juventus può vendere Vlahovic anche per circa 15 milioni di euro. Il dirigente bianconero ha spiegato che se non dovesse arrivare la giusta offerta allora si rischierebbe di tenere il giocatore, ma sa bene che il costo di Vlahovic del prossimo anno alla Juve vale 40 milioni di euro.

Una cifra enorme per un solo anno di un giocatore che è già praticamente considerato fuori dal progetto bianconero. Per questo si spera di trovare il giusto accordo per la sua partenza, con il Milan che proverà a prendere Vlahovic nei giorni finali cercando di far calare le pretese fino a 10 milioni di euro.

Vedremo se si arriverà ad un accordo come spiega il Corriere dello Sport, la partita a scacchi per Vlahovic tra Juventus e Milan è già iniziata.