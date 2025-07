Stramaccioni eroe vero: ha salvato la vita di due ragazze

Andrea Stramaccioni è diventato un supereroe per un giorno: ha salvato la vita di due ragazzi che stavano annegando.

L’allenatore italiano è diventato un nome importante per il calcio italiano, soprattutto per quel che riguarda l’analisi del calcio italiano come ospite a DAZN. L’ex allenatore di Inter e Udinese ora, però, ha fatto notizia perché si è discostato dal calcio ed è diventato per un giorno un vero e proprio eroe perché è riuscito a salvare la vita di due giovani ragazzi che hanno rischiato la morte in mare.

Il nome di Andrea Stramaccioni è legato al calcio italiano anche per le analisi tattiche e tecniche che sono all’ordine del giorno e che riguardano la Serie A e non solo.

Andrea Stramaccioni eroe vero: ha salvato due vite

Il nome di Andrea Stramaccioni è sempre legato al mondo del calcio, essendo un esperto e uno dei talent di DAZN che analizza tutte le partite delle squadre di Serie A e spesso è anche la seconda voce nella telecronaca live delle partite.

Ora, però, Stramaccioni è passato alla cronaca per una notizia molto bella e positiva che dimostra anche che tipo di persona è e che grande cuore ha.

Secondo le ultime notizie, Andrea Stramaccioni è diventato un vero e proprio eroe perché è riuscito a salvare la vita a due persone che stavano annegando.

Stramaccioni ha salvato due ragazze: cosa è successo

Andrea Stramaccioni è riuscito a salvare la vita di due ragazze che hanno rischiato di perderla in mare. Nella giornata di lunedì è riuscito a tirare fuori dal mare due ragazze di Bolzano di 17 e 19 anni ed è stato premiato dalla guardia costiera italiana con una maglia simbolica, dei bagnini.

L’ex allenatore italiano si trovava in vacanza con la famiglia sul Gargano quando a un certo punto ha percepito che qualcosa non andasse. A quel punto ha deciso di precipitarsi in mare e di salvare le due vite.

“Ero sotto l’ombrellone insieme a mia moglie e ai miei figli”, ha raccontato Stramaccioni e “a un certo punto, in lontananza, le persone hanno iniziato ad accalcarsi lungo la riva. Uno dei bagnini era dentro l’acqua, e fischiava per attirare l’attenzione“.

A quel punto anche Stramaccioni ha deciso di lanciarsi in acqua e di dare un grosso aiuto per salvare le due ragazze.

Le parole di Stramaccioni”

“Erano due ragazze che sbracciavano e urlavano, così mi sono alzato e mi sono diretto verso l’acqua in fretta e furia. Ho percepito subito il pericolo. Il bagnino non ce l’avrebbe mai fatta da solo”.

Stramaccioni ha spiegato quanto accaduto e come ha fatto a salvare la vita alle due ragazze in pericolo in mare: l’allenatore è stato omaggiato di una maglia con la scritta “Salvataggio”.