Stanno prendendo Dybala: è tutto vero, arriva l’offerta

Futuro tutto da scrivere per Paulo Dybala che, al netto delle dichiarazioni di rito, può partire in questo mercato estivo 2025.

Come un anno fa, quando fu ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita, adesso si sta ripetendo la stessa situazione per Paulo Dybala che è tentato da un’altra offerte.

Per la Roma non è sicuramente intoccabile ed è per questo motivo che il giocatore sta ragionando sulla possibilità di lasciare o meno i giallorossi.

Questa volta, però, non c’è alcun club arabo sulle sue tracce ma una squadra importante europea che prossimamente presenterà una proposta ufficiale ai giallorossi: ecco tutti i dettagli.

Cambiano le priorità della Roma che adesso sta ragionando sulla possibilità di rivoluzionare il reparto offensivo con l’arrivo di un altro calciatore.

Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per i giallorossi che sono a lavoro per portare a termine una serie di operazioni importanti che dovranno dare un nuovo volto alla squadra allenata da Gasperini.

Intanto, arrivano delle indicazioni importanti anche riguardo il mercato in uscita con la possibile cessione di Paulo Dybala che potrebbe finanziare un altro colpo in entrata.

Cessione Paulo Dybala: ecco tutti i dettagli

E’ la redazione di tmw a fare il punto della situazione riguardo l’affare di mercato che la Roma può portare avanti prossimamente e che riguarda proprio l’addio di Paulo Dybala.

L’argentino, che dovrà essere gestito da Gasperini nel corso di questa stagione, sta riflettendo su questa possibilità di chiudere l’esperienza in giallorosso.

L’offerta, ufficialmente, arriverà fra qualche giorno con la società che è pronta al grande colpo in avanti. E così, dopo aver soffiato ai giallorossi Rios, adesso il presidente Rui Costa è pronto a beffare di nuovo la Roma.

Infatti, l’ex centrocampista, sta valutando la possibilità di portare al Benfica Dybala.

Dybala Benfica: nuovi aggiornamenti

Ancora incerto il futuro di Dybala. Infatti, nelle ultime ore, c’è stato un nuovo passo avanti riguardo la possibile offerta da parte del Benfica che vuole prendere l’attaccante argentino per rinforzare la rosa.

Non ci sono trattative ufficiali con i giallorossi. C’è stato solo un sondaggio con l’entourage di Dybala. Prossimamente l’affare entrerà nel vivo con la prima proposta ufficiale che sarà presentata al club della Capitale.

Resta una situazione da monitorare anche perché, come accaduto un anno fa con l’offerta araba, poi rifiutata, quando si parla di Dybala è tutto molto complicato ma dal Portogallo ci credono e sperano di poter raggiungere l’intesa per portare Dybala al Benfica