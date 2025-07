“Vuole il Milan”, l’agente esce allo scoperto: cosa sta succededo

Svolta improvvisa nella trattativa per il calciatore. Ecco le dichiarazioni del noto agente che è uscito allo scoperto sul Milan.

Siamo nel pieno del calciomercato estivo con le società a lavoro per rinforzare le rispettive squadre. Fra i top club, che devono fare ancora tanto, c’è il Milan che a fari spenti è alla ricerca ancora di tanti elementi per completare la rosa a disposizione di Allegri.

Ci sono tanti nomi di profili seguiti da Tare, alla ricerca della migliore occasione per provare a migliore l’organico che necessita di qualche ritocco in difesa, a centrocampo e anche in attacco.

Proprio riguardo il reparto offensivo, ecco le dichiarazioni dell’agente che è stato intervistato in merito al futuro del suo assistito.

Cresce l’attesa da parte dei tifosi che sono ancora alla ricerca dei nomi di potenziali acquisti per il Milan. Le trattative sono davvero tante ed intanto, come confermato anche dal suo agente, un calciatore ha già deciso di accettare l’offerta dei rossoneri.

Vuole il Milan: ecco quando si chiuderà l’affare

Un’intervista sorprendente da parte del procuratore che si è spinto ben oltre le parole di circostanza.

Una vera e propria apertura che, adesso, può aprire a degli scenari particolari che possono portare il club a fare le dovute valutazioni in merito al possibile ingaggio del calciatore.

Ecco nuovi aggiornamenti su questo affare, che può essere un vero e proprio colpo da parte di Tare che sta riflettendo su questa possibilità ovvero quella di portare al Milan Schick del Leverkusen.

L’attaccante, che ha un passato alla Sampdoria e alla Roma, è pronto a fare le valigie per salutare la Germania.

Agente Schick: la verità sul trasferimento al Milan

Le voci delle ultime settimane hanno trovato conferma nelle parole del procuratore, Pavel Kuka, che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews.it, ha aperto alla possibilità di portare al Milan Schick.

“Tutto può succedere nel calcio. Patrick, comunque, ha un contratto di 2 anni con il Leverkusen. Vediamo cosa potrà accadere prossimamente. Addio in estate? E’ difficile anche perché loro hanno già fatto cassa vendendo altri giocatori”.

“Milan? A lui piacerebbe tanto, poco importa di quando l’affare potrà andare in porto. Ad oggi, avere a disposizione un giocatore come Schick rappresenterebbe un vero e proprio colpaccio. Ha delle qualità importante e dei costi ancora non troppi elevati visto che il cartellino non è poi così caro”.