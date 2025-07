Calciomercato: sta tornando Kessie, firma da svincolato

La decisione è stata già presa. Adesso si attendono tempi migliori per poter definire l’affare ma intanto Kessie è pronto a tornare di nuovo in Italia.

Valutazioni in corso da parte del centrocampista della Costa d’Avorio che è finito nel mirino del club italiano. Ecco le ultimissime notizie relative al possibile colpo da parte della società, che ha individuato in Kessie il rinforzo migliore per il proprio centrocampo.

Kessie è pronto a firmare per il ritorno in Serie A. I suoi agenti sono a lavoro per sbloccare l’impasse e garantire al centrocampista un futuro nel campionato italiano.

Negli ultimi giorni si sono susseguite le voci relative al possibile addio da parte dell’ex Milan e Atalanta, che ormai ritiene conlcusa la sua esperienza in Arabia Saudita.

Si aspettano gli ultimi dettagli prima di poter formalizzare l’addio del calciatore, che è pronto a firmare la rescissione consensuale e chiudere, con un anno d’anticipo, il suo rapporto con Al Ahli

Calciomercato: stanno prendendo Kessie, le ultime

Non c’è la Fiorentina sulle tracce di Kessie. I viola, che si sono interessati al ragazzo, ritengono troppo elevate le cifre del possibile colpo.

Ed è per questa ragione che la società viola, per il momento, ha messo da parte il sogno di poter riportare in Italia Kessie, che con la Fiorentina avrebbe riabbracciato anche il suo ex allenatore Pioli.

Adesso c’è un’altra società che ha mosso dei passi importanti per il ritorno di Kessie in Italia, si tratta della Juventus che – secondo quanto riportato da La Stampa – sta ragionando sulla possibilità di ingaggiare da svincolato il ragazzo.

Kessie torna in Italia: le ultime

L’opzione Kessie è sul tavolo di Comolli e dei dirigenti bianconeri, che hanno promosso l’acquisto del centrocampista.

Adesso si è passati ad uno step successivo che è quello che riguarda l’aspetto economico. Si cerca il modo di poter far quadrare i conti, per permettere a Kessie di arrivare alla Juventus che in Italia è una delle poche che sta pensando al grande colpo in mezzo al campo.

Prima, però, si attende l’addio dall’Al Ahli, che è pronta ad interrompere il contratto. Successivamente si passerà alla proposta formale, con un bonus alla firma di circa 10 milioni ed un ingaggio intorno ai 6 a stagione.