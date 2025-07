Napoli, salta Ndoye: Conte ha scelto un altro attaccante

Arrivano conferme che riguardano quella che può essere la mossa di mercato del Napoli che può mollare la pista Dan Ndoye e puntare su un nuovo attaccante.

Occhio a quello che può accadere considerando che ci sono delle novità molto importanti che riguardano proprio la mossa di mercato del club Campione d’Italia che vuole cercare di rinforzare la rosa per il suo allenatore Antonio Conte e ora ci sono degli aggiornamenti da dover dare riguardo la mossa di mercato che sembra essere stata fatta. Perché Ndoye del Bologna costa troppo e per questo che il club ha pensato ora di cambiare i piani.

Ultima offerta formulata da De Laurentiis per Ndoye che se non sarà accettata dal Bologna porterà il Napoli a valutare altre piste e occhio a quella che può essere anche l’indicazione da parte di Antonio Conte che vuole avere una rosa competitiva e che può variare di continuo moduli e tipologie di giocate.

Ecco che allora possono arrivare delle novità in merito alle scelte di mercato che possono riguardare proprio la decisione da parte del Napoli di affondare il colpo di mercato su un nuovo giocatore o anche pensare di valutare stesso alcuni giocatori della rosa che possono diventare nuovamente protagonisti.

Calciomercato Napoli: nuova alternativa scelta a Ndoye

Sono diversi i nomi che vengono fuori per il mercato del Napoli e per quanto riguarda la corsia degli esterni. Adesso ci sono delle novità proprio riguardo la scelta da parte della società che sta valutando dei nuovi profili.

Occhio a quello che è accaduto visto che ci sono conferme che riguardano proprio la decisione da parte del Napoli come rivelato da La Gazzetta dello Sport di far tornare di moda il nome di Garnacho per l’attacco. Ma il giocatore del Man Utd non è l’unico profilo seguito.

Un’altra pista percorribile secondo le ultime notizie porta alla conferma di Raspadori. L’attaccante del Napoli piace tanto a Conte e già dallo scorso gennaio che sembrava ad un passo dall’addio si è guadagnato fiducia, il posto ed è stato anche decisivo per la corsa scudetto.

Ora Conte può pensare di puntare ancora su Raspadori e tenerlo a Napoli rifiutando le offerte delle altre società nei suoi confronti.