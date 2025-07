Esonero immediato a sorpresa, il sostituto è De Rossi

Possibile ribaltone in panchina immediato e a sorpresa per quello che sta accadendo in questo periodo di calcio estivo e con la scelta del nuovo allenatore che può ricadere su Daniele De Rossi.

Il giovane allenatore italiano, che da poco ha deciso di fare un investimento importante andando a diventare il nuovo proprietario del club Ostiamare, club che milita nel campionato di calcio italiano di Serie D, ora può tornare a riprendere la sua carriera da giovane allenatore. Perché De Rossi dopo l’esonero inaspettato ad inizio della scorsa stagione con la Roma si è preso un lungo momento per riflettere nella stagione che si è conclusa da pochi mesi.

Si è continuato ad aggiornare e ha lavorato su alcuni punti per migliorarsi, per questo motivo che ora tornano di moda le voci di mercato che lo riguardano e occhio anche ad un nuovo club che può puntare su Daniele De Rossi come nuovo allenatore.

Dopo aver scritto pagine importanti nella sua carriera di calciatore, vuole provare a fare lo stesso anche in questa di allenatore e occhio a ciò che può ora accadere. Perché ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio la decisione da parte di una società che può pensare di valutare il colpo De Rossi per il suo ritorno in panchina.

Calciomercato: De Rossi torna in panchina dopo l’esonero

Potrebbero essere giorni molto importanti questi per quella che può essere una prima svolta di calciomercato per quanto riguarda il mondo degli allenatori. Perché ci sono aggiornamenti in merito a quella che è una situazione difficile che sta vivendo un club che può provare a puntare su De Rossi come allenatore.

Uno dei grandi club in forte difficoltà è senza dubbio il Boca Juniors che sta attraversando uno dei momenti più delicati della sua storia. Sono 11 ora le partite consecutive senza vittorie, con l’ultima sconfitta contro l’Huracan è la peggior striscia negativa di sempre.

L’ultimo successo del Boca Juniors risale al 19 aprile, quando l’allenatore era Fernando Gago, poi esonerato prima del Mondiale per Club dopo il ko contro il River Plate. Da quel momento in poi, anche con l’allenatore Miguel Russo le cose stanno andando malissimo e ora anche lui rischia l’esonero.