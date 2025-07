Calciomercato, stanno prendendo Scalvini: si chiude a 50MLN

Il futuro di Giorgio Scalvini può essere lontano dall’Atalanta e già nei prossimi giorni può salutare la Dea: c’è il grande pressing.

Il difensore atalantino avrebbe voluto vivere una stagione importante con Gasperini per tornare di nuovo ad alti livelli dopo l’infortunio al crociato e la conseguente operazione che lo aveva tenuto fuori dal campo per molto tempo. Il ritorno in campo, invece, non è stato positivo perché dopo qualche spezzone ha subìto di nuovo un infortunio molto pesante da superare, alla spalla.

Con l’addio di Gasperini qualche calciatore in casa Atalanta ha iniziato a immaginare il suo addio alla Dea per avviare una nuova esperienza e avventura in club altrettanto importanti.

Calciomercato: comprano Scalvini dall’Atalanta

L’Atalanta ha trovato una gemma in Giorgio Scalvini qualche anno fa, grazie alla grande intuizione di Gasperini che ha sempre creduto nelle sue qualità e lo ha schierato in campo senza alcun timore di errore, fin dalla giovanissima età: nonostante l’età il difensore si è ben distinto rispetto alla Serie A e all’Europa.

Scalvini deve a Gasperini il suo esordio con l’Atalanta e con l’Italia ma ora il suo futuro potrebbe cambiare di molto: ci sono tante squadre interessate al talento italiano che può decidere di cambiare maglia.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Atalanta può far partire Scalvini nelle prossime settimane: ci sono gli occhi di una big su di lui.

Scalvini lascia l’Atalanta? È il primo nome di Maresca

Le qualità di Giorgio Scalvini sono molto importanti e sono sotto gli occhi di tutti. Il difensore italiano è al centro di numerose voci di mercato che possono cambiare il suo futuro e anche quello dell’Atalanta, visto che possono arrivare offerte davvero importanti per strappare il classe 2003 agli orobici.

Secondo quanto riferisce TMW, Scalvini è il primo nome sulla lista di Enzo Maresca del Chelsea. Ci sono contatti in corso con il suo entourage e anche con l’Atalanta che non ha chiuso alla cessione ma intende cederlo solo a cifre importantissime. Anche il calciatore gradisce la destinazione e sarebbe pronto al trasferimento in Premier League.

Scalvini al Chelsea sarebbe una perdita enorme per la Serie A e per il calcio italiano: il difensore potrebbe lasciare la Serie A per mettersi in gioco in un campionato molto importante e di altissimo livello.

Scalvini al Chelsea: fissate le cifre

L’Atalanta cederà Scalvini per 50 milioni di euro. Questa è la cifra decisa dalla Dea per arrivare all’accordo per la cessione del difensore centrale classe 2003.

Scalvini ha il contratto in scadenza nel 2028 e per questo l’Atalanta lo cede a cifre altissime e il Chelsea, che non ha problemi economici e che ha intenzione di investire cifre importanti, può accontentare subito le richieste.