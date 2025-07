Vlahovic, giorni decisivi: arriva una maxi offerta dalla Premier

Può accadere di tutto ora in casa Juventus con il futuro di Dusan Vlahovic che sembra appeso ad un filo, forse però non rossonero come i colori del Milan.

L’attaccante serbo è entrato in rottura totale con la Juve e per questo motivo che non ci sono più speranze per vedere un rinnovo di Vlahovic con i bianconeri. Il calciatore, dunque, resta in scadenza di contratto nel 2026 e rischia di andare via a costo zero tra pochi mesi dopo quello che è stato un clamoroso investimento da oltre 100 milioni di euro nei suoi confronti tra cartellino e l’ingaggio che oggi sfiora i 12 milioni di euro netti l’anno.

Ci sono ora delle novità che arrivano riguardo il futuro di Vlahovic che può lasciare la Juventus e firmare con un altro club anche stesso in Italia. Perché non è più un segreto il forte interesse del Milan nei confronti del giocatore serbo che non vede l’ora di riscattare la sua carriera con la prossima avventura.

Può accadere di tutto adesso che la Juventus apre alla svendita di Vlahovic e con il giocatore che alla fine prenderà la decisione definitiva, perché sono tante le voci che circolano sul suo futuro visto che è una delle più grandi occasioni di mercato degli ultimi anni.

Calciomercato Juventus: Vlahovic via, offerta in Premier

Secondo le ultime notizie di mercato rivelate da La Gazzetta dello Sport adesso per Vlahovic qualcosa di più concreto si muove e dovrà essere bravo il Milan a non farsi sfuggire la grande occasione visto che ci sono squadre in tutta Europa interessate a lui.

Uno come Vlahovic a queste cifre non si può lasciare sfuggire. Perché la Juve chiede 20 milioni, ma c’è il Milan che non andrebbe oltre i 10, qualcosa si muove ora anche in Premier League con il Manchester United su tutti che sembra interessato a provare a fare il colpo prendendo il serbo.

La prossime ore diventano dunque decisive, perché proprio in questa prossima settimana che è alle porte che si può decidere il futuro di Vlahovic tra Milan e Manchester United che sono al momento i club che in maniera concreta proveranno a prenderlo.