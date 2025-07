Inter, si blocca Lookman: il calciatore rifiuta il trasferimento

Continuano ad esserci problemi in casa Inter per il trasferimento di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è la prima scelta per l’attacco ma ci sono degli intoppi che frenano la trattativa.

Ci sono ora delle novità che riguardano quello che può accadere in vista della prossima stagione che sta iniziando, perché ci stiamo avvicinando a quello che sarà un finale di mercato che si preannuncia scoppiettante dove tante squadre vogliono provare ad essere protagoniste. Adesso ci sono delle maggiori conferme che riguardano proprio il trasferimento di alcuni giocatori che possono diventare protagonisti in nuove squadre, come nel caso di Lookman all’Inter.

L’attaccante nigeriano di proprietà dell’Atalanta è pronto ad una nuova sfida dopo anni di alto livello e ci sono maggiori conferme che riguardano proprio quella che sarà la svolta di mercato in merito a questa trattativa che può portare Lookman all’Inter nei prossimi giorni.

Secondo le ultime notizie, infatti, ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano proprio quello che può essere il trasferimento di Lookman all’Inter. Perché il giocatore aspetta solo il via libera dopo aver già raggiunto una bozza di accordo con il club nerazzurro e adesso si aspetta che arrivi l’ok da parte dell’Atalanta.

Calciomercato Inter: problemi per Lookman, la situazione

L’Inter ha offerto 40 milioni per prestito con obbligo per Lookman, ma l’Atalanta ha rifiutato perché chiede 50 milioni minimo per l’attaccante e anche una formula diversa. Ci sono ora degli sviluppi però che arrivano sulla trattativa, perché con il rilancio dell’Inter si è venuto a creare un nuovo problema.

Secondo La Gazzetta dello Sport è in arrivo un rilancio da parte dell’Inter che sale a 43 milioni e provando a dilazionare il pagamento. Un’offerta che l’Atalanta valuterà ma continua a chiedere di più per Lookman. Intanto, si è venuto a creare un altro intoppo in uscita che può essere decisivo.

Sempre secondo Gazzetta, in questo momento ci sono dei problemi di troppo perché l’Inter che sta facendo cessioni per arrivare a Lookman ha trovato un muro in Asllani. Il centrocampista albanese ha rifiutato le offerte dall’estero e spinge per restare in Italia, si può chiudere con la formula del prestito e questo può non portare rientri economici all’Inter che intanto lo mette fuori dal progetto.