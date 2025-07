Arsenal anticipato: firma in Serie A per 20MLN

Il calciatore sembrava destinato a giocare in Premier League nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’interesse di una grande di Serie A avrebbe completamente stravolto le carte in tavola, complice anche le garanzie tecniche ed economiche che questa gli avrebbe dato. Ovviamente è tutto da confermare, anche perché quando si è corsa con i club di Premier League non è mai detta l’ultima parola, ma la sensazione è che la strada intrapresa abbia come meta finale l’Italia per l’appunto e non l’Inghilterra.

Sta firmando in Serie A: niente Arsenal

Nel corso di queste settimane di calciomercato l’Arsenal ha lavorato a fari spenti per riuscire a (ri)portare in Premier League il giocatore. Le parti sembravano anche prossime a raggiungere un accordo di massima, ma l’inserimento nelle trattative di una grande di Serie A avrebbe completamente stravolto le carte in tavola.

Se prima potevano parlare di intesa vicina, adesso i tempi si sono allungati anche perché il calciatore sarebbe stato felicemente sorpreso da questo tipo di interesse. Quindi insieme ai suoi agenti avrebbe cominciato a valutare questa soluzione, indispettendo l’Arsenal che dopo tutti gli sforzi compiuti si sarebbe leggermente defilato, lasciando strada spianata alla società italiana che potrebbe non lasciarselo dire più di una volta.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato, dopo l’apertura del giocatore al trasferimento la Roma starebbe pensando di fare sul serio per Palhinha, centrocampista classe 1995 che il Bayern Monaco starebbe scaricando dopo averlo accolto in Germania appena un anno fa dopo tutte le vicissitudini che lo videro già protagonista nell’estate del 2023, quando per colpa del fuso orario non divenne giocare sempre dei Bavaresi sul gong del calciomercato.

Lo soffiano all’Arsenal per 20MLN

Dopo appena una stagione il Bayern Monaco ha deciso di mettere in vendita Palhinha, anche perché il centrocampista portoghese non ha decisamente reso secondo le aspettative. In questa che sarà la stagione che anticipa il Mondiale, il classe 1995 non ha alcuna intenzione di alternare panchina e tribuna, motivo per il quale si sarebbe messo a valutare diverse soluzioni che possano fare al caso suo.

In queste settimane il nome di Palhinha è stato accostato con insistenza all’Arsenal, ma la prossima tappa della sua carriera potrebbe a sorpresa essere la Roma, soprattutto nel momento in cui Bryan Cristante dovesse andare via. La sensazione, comunque, è che la società giallorossa un pensiero per il lusitano lo potrebbe fare comunque, indipendentemente dal futuro dell’italiano, anche perché stiamo parlando di un calciatore di caratura internazionale che il Bayern Monaco valuta appena 20 milioni di euro. Staremo a vedere.