Sta tornando in Serie A: il Real lo lascia partire a prezzo di saldo

Dopo l’ultima stagione il giocatore ha espresso il desiderio di lasciare il Real Madrid in questo calciomercato.

E i Blancos sono pronti ad accontentare la sua richiesta, anche perché il ragazzo non sembrerebbe rientrare nei piani di Xabi Alonso per il prossimo futuro. Per un momento il brasiliano aveva anche pensato di mettersi in gioco per far cambiare idea al tecnico spagnolo, ma alla fine si è rassegnato all’idea di aver fallito la sua opportunità in quel di Madrid.

Essendo comunque un giocatore ancora piuttosto giovane, il ragazzo ha davanti a sé tempo per maturare, crescere ed affermarsi, processo che potrebbe compiere trasferendosi in Serie A a prezzo di saldo.

Il Real Madrid lo ha scaricato

Con l’arrivo di Xabi Alonso in panchina dalle parti del Santiago Bernabeu è cominciato un nuovo corso. Quello che abbiamo visto con Carlo Ancelotti dobbiamo dimenticarlo, anche perché alla guida del Bayer Leverkusen lo spagnolo ha dimostrato di essere un allenatore all’avanguardia.

Tante cose cambiano e cambieranno rispetto al precedente corso, a partire dai calciatori, anche perché i fedelissimi di Ancelotti non sono gli stessi di Xabi Alonso. Basti pensare che uno dei talenti lanciati dal tecnico italiano è stato silurato dallo spagnolo, che gli ha suggerito di trovarsi una nuova sistemazione in vista della prossima stagione anche perché per lui non c’è più posto al Real Madrid.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Marca, i Blancos avrebbero messo all’uscio della porta il brasiliano Reinier, classe 2002 che nella passata stagione non è riuscito a sfruttare in alcun modo la ghiotta opportunità che gli è stata concessa in Serie B spagnola con il Granada. Si pensava che in Andalusia l’ex Flamengo potesse rinascere, ma invece con la società Rojiblanca ha totalizzato 25 presenze, appena un gol e 4 assist.

Torna in Serie A a prezzo di saldo

Il Real Madrid ha bisogno di liberarsi di Reinier, giocatore per il quale Florentino Perez sborsò la bellezza di 30 milioni di euro nel gennaio 2020. Da allora i tifosi speravano che il brasiliano potesse diventare un fenomeno stile Vinicius o Rodrygo, ma il suo percorso con la camiseta blanca non è decisamente andato secondo le aspettative.

Dopo tutte le opportunità che gli sono state date Reinier è arrivato al capolinea, con il Real Madrid che sarebbe disposto a lasciarlo andare a un prezzo di saldo in questo calciomercato pur di sbarazzarsene. Stando a dati Transfermarkt il classe 2002 potrebbe lasciare la Spagna per appena 1,5 milioni di euro, diventando così un’opportunità per diverse squadre, anche quelle di Serie A, come ad esempio Pisa, Parma o Cremonese, che potrebbero provare il colpo ad effetto in questo calciomercato così da creare un divario tecnico importante dalle rivali alla salvezza. Staremo a vedere.