Inter, salta l’accordo: dietro c’è un altro trasferimento

L’Inter sta provando a portare avanti diverse trattative in entrata e in uscita, ma proprio riguardo un nuovo acquisto che sembra possa essersi complicato tutto.

Arrivano importanti novità che riguardano l’affare che sta provando a chiudere il club nerazzurro, ma al momento non ci sono riscontri positivi visto che si parla di un vero e proprio problema di mercato che può complicare i piani dell’Inter. Potrebbe essere tutto rimandato al prossimo anno, perché ora mancano sempre meno settimana e non ci sono margini al momento per chiudere un’operazione di questo tipo.

Secondo le ultime notizie di calciomercato l’Inter può far saltare l’arrivo di un nuovo acquisto, perché in questo momento ci sono conferme che riguardano proprio questa possibile scelta da parte del club di Milano di sacrificare un grande obiettivo per virare su altri profili.

Si parla di quello che potrebbe essere un grande sacrificio di mercato visto che ora ci sono conferme proprio che riguardano la scelta di portare nuovi giocatori all’Inter, ma per sbloccare le trattative prima serviranno cessioni e poi fare delle scelte decisive che possono cambiare il mercato in entrata.

Calciomercato Inter: salta un colpo per i nerazzurri

Non ci sono buone notizie per i tifosi dell’Inter, perché arrivano aggiornamenti che riguardano quelle che possono essere scelte di mercato che porterebbero al cambiamento di strategia della società che ora può seriamente pensare di ottenere una svolta sul fronte mercato.

Secondo le ultime notizie, infatti, come confermato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter può pensare di non chiudere l’acquisto di Leoni. Il club nerazzurro non sembra poter andare avanti nelle trattative sia per Lookman che per il centrale italiano di proprietà del Parma e ha preso una scelta.

Sacrificare l’arrivo di Leoni per chiudere l’acquisto di Lookman nelle prossime ore, è questa la strategia dell’Inter che proprio ad inizio settimana prossima può sbloccare la trattativa per l’esterno d’attacco.

Il club nerazzurro può pensare di aumentare l’offerta per avere il via libera dell’Atalanta e ora occhio a quello che può accadere, perché c’è possibilità di chiudere per Lookman all’Inter per circa 50 milioni di euro, mettendo da parte il colpo Leoni pur di prenderlo.