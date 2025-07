Un giapponese per il Milan a 30MLN: prende il posto di Leao

Il Milan è al centro di grandi movimenti di mercato che possono stravolgere la rosa a disposizione di Allegri: comprano un giapponese.

I rossoneri stanno iniziando a progettare i nuovi cambiamenti della nuova rosa che sarà pronta per Allegri il prima possibile. Ci sono ancora tante cose da fare e il lavoro di Tare è entrato nel vivo e può portare grande entusiasmo nella squadra. Servono certamente grandi novità per lo spogliatoioche ha già perso volti importanti ma ci sono ancora alcuni profili che possono essere ceduti e possono stravolgere il passato recente.

Il calciomercato del Milan sta iniziando a mettere in fila colpi e nomi davvero importanti: Leao può lasciare il club e al suo posto può firmare un giapponese.

Calciomercato Milan: via Leao? Si valuta un giapponese

Il Milan sta provando a migliorare la rosa in tutti i reparti e dopo gli addii di Reijnders e di Theo Hernandez c’è la possibilità che altri affari possano andare in porto nelle ultime settimane di agosto.

Il futuro del club è ancora da valutare attentamente perché ci sono alcune situazioni che possono ancora cambiare in uscita, soprattutto quella di Rafael Leao che piace molto al Bayern Monaco di Vincent Kompany.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan può cedere Rafael Leao a fine sessione estiva: al suo posto può arrivare un profilo giapponese.

Milan, occhi su un giapponese: Allegri ha già dato l’ok

La volontà di Allegri è quella di tenersi stretto Rafael Leao per tutta la stagione per fare in modo che la rosa resti altamente competitiva e che possa soprattutto tenere i calciatori migliori che sono rimasti in rosa, dopo l’addio di due colonne della passata stagione.

Ma anche Leao è nel mirino delle grandi per il mercato estivo e non è da escludere la sua cessione nel finale della sessione estiva di trasferimenti. Al suo posto il nome balzato in cima alla lista dei desideri di Allegri è quello di Takefusa Kubo.

Ala sinistra o destra, il talento nipponico è una delle stelle della Real Sociedad e uno dei nomi su cui stanno pensando di puntare tante big europee ma il Milan vuole anticipare tutte e fare in modo che il classe 2001 possa firmare con i rossoneri.

Kubo al Milan: c’è anche il Napoli su di lui

Il Milan segue con interesse Kubo come possibile nuovo esterno offensivo. Il nipponico ha dato l’ok al trasferimento in Serie A ma sulle sue tracce c’è anche il Napoli di Antonio Conte che potrebbe abbandonare la pista Ndoye e focalizzarsi sul giapponese.

Il Milan vuole Kubo e ha un’offerta da 30 milioni pronta da girare al club spagnolo per arrivare velocemente agli accordi definitivi per prendere il calciatore.