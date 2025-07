Sogno Conte, l’ha chiesto al Napoli per completare l’attacco

Il Napoli accelera sul calciomercato e vuole completare l’attacco, adesso il ds Giovanni Manna è pronto a regalare ad Antonio Conte gli ultimi colpi richiesti.

Ci sono degli aggiornamenti molto importanti che riguardano i nuovi nomi che sono stati messi sul piatto dal Napoli che è pronto a completare al meglio la squadra che affronterà la nuova stagione, perché ci sono delle nuove notizie in merito alla scelta da parte della società Campione d’Italia che vuole dare un segnale molto forte sul mercato in vista del nuovo anno.

In questo momento ci sono delle nuove notizie proprio riguardo la mossa di mercato per l’attacco perché cambiano i piani prioritari del Napoli che è pronto a percorrere anche una pista alternativa pur di essere pronto già in vista della nuova annata che sta per iniziare dal punto di vista delle partite ufficiali.

Il Napoli vuole andare ad inserire un nuovo innesto in attacco, dove sono diversi i calciatori finiti nel mirino e tra i vari noti c’è Ndoye che è ormai considerato la prima vera scelta del club azzurro. Le diverse offerte che sono state presentate dal Napoli per acquistarlo però sono state sempre respinte dal Bologna fino a questo momento.

Calciomercato Napoli: alternativa a Ndoye, è il sogno di Conte

In questo momento ci sono delle novità molto importanti che riguardano proprio quella che può essere la scelta del Napoli di affondare il colpo su un nuovo attaccante con Ndoye che potrebbe seriamente sfumare per tutta una serie di fattori.

Svolta possibile per quanto riguarda il mercato del Napoli con il nome di Raheem Sterling che è il sogno di Antonio Conte. Ci sono delle novità davvero importanti che riguardano il possibile colpo azzurro per andare a completare il reparto offensivo.

Perché in questo momento il Napoli cerca un altro esterno ma si complica la pista che porta a Ndoye. Ci sono delle novità quindi riguardo quella che può essere la scelta di virare su un nuovo nome forte come Sterling, classe 1994 del Chelsea che l’ultima stagione ha giocato in prestito all’Arsenal.

Viene da anni deludenti Sterling dopo aver fatto la storia con il Manchester City e ora può diventare il grande colpo del Napoli con Conte che sogna il suo arrivo per accendere quella scintilla che è rimasta spenta nelle ultime annate.