Sancho in Serie A, ma niente Juve: “Tempo perso”, l’annuncio

Juve, che fai? Tempo perso su Jadon Sancho con la beffa di calciomercato annunciata da Ruben Amorim che ha reso chiare le cose sul calciatore inglese.

In conferenza stampa ha parlato l’allenatore del Manchester United che ha mandato un chiaro messaggio, forte e diretto alla Juventus, in merito all’affare Jadon Sancho. Ma non solo, perché sono diversi i calciatori che salutano lo United, facendo quanto successo già con Scott McTominay e altri giocatori che, salutando l’Old Trafford, si sono ritrovati a vivere una nuova vita – e migliore -, calcisticamente parlando.

Jadon Sancho cerca una nuova destinazione e questa sembrava essere trovata in Italia e alla Juve. Ma non è in bianconero che finirà l’esterno olandese perché, aspettando tanto nella stessa trattativa, rischia di ritrovarsi a mani vuote.

Niente Juventus, conferma dall’Inghilterra dal Manchester United

La conferma arriva per voce diretta del Manchester United perché è stato l’allenatore portoghese a spiegare quella che è la situazione che allontana definitivamente Sancho dalla Juventus.

L’esterno inglese, seppur dovesse giocare in Italia, non lo farà per la Juventus perché i bianconeri hanno proposto cifre che ad oggi risultano essere lontane dalle richieste che fanno da Manchester.

Attendere troppo sul “sì” a determinate cifre, porterà il Manchester United a cedere Sancho ad un club differente dalla Juventus. Dovesse tornare in carica un club italiano tra le recenti interessate come il Milan e Napoli, lo United valuterà la potenziale cessione altrove e non in bianconero.

Le parole di Amorim su Sancho: così salta alla Juve

Ha preso voce in conferenza Ruben Amorim che parlando degli esuberi che sono ufficialmente sul mercato, ha fatto riferimento anche a Jadon Sancho, con la Juventus che avrebbe perso troppo tempo: “Ci sono diverse ragioni per cui i calciatori hanno chiesto la cessione. Forse non hanno capito, i club interessati ai nostri giocatori, che i nostri tesserati hanno tutti un prezzo. Se nessuno lo raggiunge si sta perdendo tempo. Finirà che i club si ritroveranno con una sorpresa, a quel punto, nel corso di questo calciomercato”.

Dovesse essere superata quindi l’offerta da parte di un altro club per Jadon Sancho, la Juventus si ritroverà a mani vuote. E non è da escludere che possa inserirsi di nuovo il Napoli, a caccia di un esterno per completare la rosa di Antonio Conte, per Jadon Sancho.