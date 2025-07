Rilancio Inter, ultima offerta: saranno gli ultimi 2 acquisti

Possibile colpo di scena in casa Inter con la società nerazzurra che risponde al grande mercato del Napoli e vuole ultimare dei nuovi arrivi di grande spessore.

Arrivano dei nuovi indizi di mercato perché c’è la forte volontà da parte dell’Inter di andare a migliorare la rosa con giocatori di qualità in vista della prossima stagione occhio a quella che è la strategia del club nerazzurro che vuole provare a fare di tutto per migliorarsi dopo un anno deludente dove non sono arrivati i traguardi sperati.

Adeso però possono cambiare le cose perché ci sono conferme riguardo quella che può essere la prossima mossa dell’Inter pronta al rilancio per due acquisti e provare a chiudere così una campagna di mercato estiva di grande livello.

L’obiettivo è quello di provare a perfezionare al meglio la rosa e fare un ultimo tentativo per i giocatori che sono considerati in cima alla lista dei desideri di allenatore e club.

Calciomercato Inter: pronto l’ultimo rilancio

Può cambiare tutto da un momento all’altro perché ci sono delle importanti novità che riguardano la mossa che pensa di fare l’Inter in vista delle prossime ore di calciomercato e prima dell’inizio della nuova stagione.

In questo momento l’Inter si sta concentrando sulle cessioni e sta mettendo un tesoretto da parte davvero niente male, perché con le partenze dei vari giovani o esuberi come Stankovic, Buchanan, Taremi, Asllani e altri, può essere messo un tesoretto da parte di oltre 30 milioni di euro che permetterebbe poi alla società di reinvestire subito la cifra per accontentare Chivu e migliorare la rosa.

Una volta ultimate queste partenze, verrà fatto un nuovo rilancio per giocatori che rientrano nei piani nerazzurri e in cima alla lista dell’Inter ci sono Lookman e Leoni che vuole comprare il club per il suo nuovo allenatore. Possibile svolta già tra martedì e mercoledì come rivelato da La Gazzetta dello Sport.

Occhio a quello che può accadere perché ci sono delle novità di calciomercato in merito proprio a quelli che saranno i rilanci dell’Inter per Lookman e Leoni. Al primo i nerazzurri si avvicineranno offrendo 45 milioni di prestito tra parte fissa e riscatto, più ulteriori 5 milioni di bonus. Per il giovane difensore del Parma servirà aumentare l’offerta e inserire magari una contropartita tecnica.

Sono ore calde in casa Inter con il club che vuole completare la rosa acquistando Lookman e Leoni.