Prendono Douglas Luiz in Serie A: la Juve lo libera gratis

La situazione Douglas Luiz si è complicata più del previsto, con l’assenza dal ritiro che porterà a seri provvedimenti poi da parte della Juventus.

Chiaro è che non si fermerà poi ai provvedimenti stessi la Juventus, con la società che decurterà parte dello stipendio al centrocampista brasiliano che soltanto un anno fa risultava essere uno dei migliori acquisti – sulla carta, perché poi in pratica non lo si è rivelato – dell’intero calciomercato globale per l’affare da 60 milioni circa che arrivava dall’Aston Villa.

A distanza di un anno non è che si è dimezzato soltanto il valore economico del giocatore, ma si è addirittura calato oltre la metà. Per questo, trovando una veloce soluzione, la Juventus lo libererà gratis. O comunque troverà una soluzione che possa accontentare tutti, per evitare di ritrovarsi con un Arthur-bis in rosa, come hanno spiegato da TMW. In Serie A c’è chi, approfittando di tale situazione, può prendersi Douglas Luiz e rivalorizzarlo.

Calciomercato, Douglas Luiz può restare in Serie A: la soluzione della Juve

La soluzione della Juventus potrebbe essere quella di permettere a Douglas Luiz di restare in Serie A. Considerando che in Premier League pare che sia l’Aston Villa in una recompra, così come altre squadre come il Newcastle e il West Ham, non ci siano possibilità, ecco che i bianconeri potrebbero varare alla soluzione a sorpresa.

Al fine di evitare un Arthur-bis, la Juventus potrebbe permettere a Douglas Luiz di scegliersi il miglior progetto tecnico per il prossimo anno, al fine di rivalorizzare il suo cartellino per poi andare non solo al Mondiale con Ancelotti al Brasile, ma anche di rivalutarsi per poi dire addio alla Juve per circa 50-60 milioni di euro il prossimo anno, pareggiando i conti sulla valutazione economica che si faceva un anno fa.

E allora ecco che la possibilità è quella di un prestito gratuito in Serie A. Un paio di squadre in Italia, impegnate in Champions League, potrebbero rinforzare la propria rosa pagando soltanto lo stipendio di Douglas Luiz, prelevandolo in prestito secco per un anno dalla Juventus. Occhio anche ad una rivale Scudetto della società bianconera che potrebbe rinforzarsi con l’acquisto a titolo temporaneo proprio del talento brasiliano.

Chi prende Douglas Luiz? Due opzioni in Champions

In Serie A, a prendere Douglas Luiz, potrebbe essere una tra le due squadre che hanno bisogno di un nuovo centrocampista per la Champions League e il campionato nel quale competere. Da una parte c’è il Napoli che completerebbe il centrocampo aggiungendo ad Antonio Conte un altro centrocampista di spessore. Dall’altra c’è invece l’Atalanta.

Prelevandolo gratuitamente, potrebbe lo stesso club che ha da scegliere se vendere o meno – magari proprio alla Juventus – Ederson. Ma anche in caso di permanenza del brasiliano, facendo giocare Douglas Luiz in un ruolo più avanzato e magari come trequartista, l’Atalanta potrebbe assicurarsi gratuitamente e in prestito secco un calciatore di enorme livello tecnico, pronto a rilanciarsi dopo l’annata buia vissuta in bianconero.