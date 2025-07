Milan: Allegri lo prende dalla Juve, sorpresa a centrocampo

Non solo Vlahovic, i rossoneri stanno monitornando la situazione anche del centrocampista della Juventus. Ecco le ultimissime riguardo questo affare.

Lavori in corso in casa Milan con il club che sta sondando il terreno per il calciatore, che è pronto a lasciare i bianconeri nel corso di questa sessione di mercato. E’ già stato fissato il prezzo per il centrocampista che non è più incedibile per la Juventus, pronta a monetizzare e puntare su altri profili in mezzo al campo.

Dopo gli arrivi di Ricci, Modric ed Estupinan, Tare è a lavoro per completare la rosa a disposizione di Allegri con dei nuovi innesti in difesa, a centrocampo e soprattutto in attacco.

Vlahovic resta il sogno dei rossoneri, che attendono il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo e prendere il serbo dai bianconeri. Ma, a sorpresa, nelle ultime ore, ci sono stati dei contatti anche per un altro calciatore della Juve.

Sondaggio del Milan: Juve pronta a cederlo

Prosegue la caccia del Milan verso il nuovo colpo in mezzo al campo. C’è da segnalare questo timido sondaggio da parte del club che ha deciso di fare un tentativo per l’arrivo dalla Juventus del centrocampista, che può essere una vera svolta per i rossoneri.

Profilo duttile e apprezzato da Allegri, anche il Napoli ha chiesto informazioni. E’ una situazione da tenere in considerazione, visto anche il contratto in scadenza a giugno 2026. Per i bianconeri c’è la possibilità di monetizzare subito dall’addio del calciatore, che comunque ha reso nel corso delle ultime stagioni alla Vecchia Signora.

Per il momento, però, non ci sono margini per il rinnovo: c’è un problema commissioni che sta frenando l’affare. Ed è per questo motivo che si sono aperte le porte alla cessione di Mckennie che può andare al Milan subito.

Mckennie Milan: nuovi aggiornamenti, i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, c’è anche il Milan sulle tracce di Weston Mckennie. Allegri, principale sponsor per l’arrivo del texano, ha fatto il nome del centrocampista a Igli Tare, che sta riflettendo riguardo questa ipotesi di mercato che può entrare nel vivo prossimamente, con il giocatore apprezzato anche dal Napoli e da altre società estere. Non è da escludere, infatti, neanche un ritorno negli Stati Uniti per l’ex Schalke 04, che è seguito da tante società.