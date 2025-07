Calciomercato: stanno prendendo Okafor, resta in Serie A

Passi in avanti da parte del Milan che sta lavorando anche sul fronte delle uscite. Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, la dirigenza è pronta a definire al più presto un’altra cessione: ecco quale.

Nella lista dei partenti ci sono diversi calciatori, ai margini del nuovo progetto tecnico di Allegri.

Da Bennacer ad Adli passando per Thiaw e Okafor, che è pronto a salutare Milano ma a proseguire la sua esperienza in Italia.

Infatti, nelle ultime ore, sono emersi dei nuovi dettagli riguardo l’operazione che può portare l’attaccante svizzero in un altro club di Serie A.

Tare è in cerca di nuovi rinforzi per questo Milan, che necessita di qualche altro calciatore sia in difesa che a centrocampo fino all’attacco. Serve gente motivata che possa sposare il nuovo corso rossonero, iniziato con Max Allegri in panchina. Intanto, riguardo le uscite ci sono delle novità visto che alcuni esuberi stanno per trovare la loro sistemazione.

Calciomercato Milan: novità su Okafor, le ultime

La dirigenza è a lavoro per piazzare alcuni calciatori che non rientrano nei piani di Allegri.

Se per i centrocampisti Adli e Bennacer si muove qualcosa dall’estero, per l’attacco invece c’è la possibilità di chiudere l’accordo per la permanenza in A di due calciatori.

Per Colombo c’è il Genoa mentre per Okafor si è fatto vivo un’altra società italiana che è a lavoro per l’attaccante svizzero, che resta la prima scelta del direttore che ha intenzione di puntare su di lui per il futuro.

Da parte del Milan c’è la totale apertura per questa trattativa con i rapporti che sono ottimi con la società, che ha da poco preso dai rossoneri Pobega a titolo definitivo. Dopo l’arrivo del centrocampista, il club è pronto a liberare Tare di un altro esubero che ormai non rientra nei piani di Allegri per la prossima stagione: ecco tutti i dettagli.

Okafor al Bologna: arrivano conferme

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Bologna è in contatto con il Milan per Okafor. L’attaccante svizzero, attualmente presente nella tournée asiatica dei rossoneri, è la prima scelta di Sartori che già in passato aveva seguito con attenzione l’ex Salisburgo, che può essere l’erede del suo connazionale Ndoye. I rossoneri sono pronti a trattare anche perché il calciatore non fa più parte del progetto dei rossoneri, nonostante la sua presenza in ritiro. Si cerca, dunque, l’intesa per la cessione a titolo definitivo di Okafor con il Milan pronto ad incassare almeno 10 milioni dalla sua partenza.